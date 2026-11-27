Juso-Chef Philipp Türmer fordert auf dem Kongress in Bochum ein klares Profil von der SPD. Er kritisiert den Mitte-Kurs und plädiert für mutige Verteilungsdebatten.

Philipp Türmer, der Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Deutschlands - Die Jusos, hat während des dreitägigen Bundeskongresses der Nachwuchsorganisation in Bochum scharfe Kritik an der aktuellen Ausrichtung der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands ( SPD) geübt. Er bemängelte dabei deutlich das Fehlen eines klaren politischen Profils, wodurch die Partei nach seiner Einschätzung an Identität verloren hat. Für die amtierende Bundesregierung und die Koalition mit der Union hält Türmer fest, dass diese nicht in Frage gestellt wird, jedoch der eingeschlagene Weg als problematisch bewertet wird.

Kritik an diffuser Mitte und Kürzungskurs

Türmer wendete sich direkt gegen den sogenannten diffusen Mitte-Kurs, den er als fatal für die politische Wahrnehmung der SPD einstufte. Er betonte, dass es zwingend notwendig sei, abseits der täglichen Regierungsarbeit ein eigenständiges und erkennbares Profil zu entwickeln. Der als Reformkurs bezeichnete Weg der aktuellen Koalition wird von Türmer faktisch als reiner Kürzungskurs enttarnt. Diese Positionierung steht im Gegensatz zu dem Motto des Kongresses, das mit Mut statt Mitte eine Abkehr von der konservativen Mitte fordern soll.

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Die Versammlung der Jusos findet in Bochum statt und dient als wichtige Plattform vor der anstehenden Neuwahl der SPD-Parteispitze im Januar. In diesem Kontext wird die politische Strategie der Partei stark diskutiert. Türmer argumentiert, dass in Zeiten wachsender sozialer Ungleichheit die SPD nicht länger nur den kleinsten gemeinsamen Nenner suchen oder Krisen bloß verwalten darf. Stattdessen werden laut Türmer endlich wieder mutige Ansätze benötigt, um echte gesellschaftliche Veränderungen zu bewirken.

Aktive Verteilungsfragen statt Vermeidung

Ein zentraler Punkt der Kritik Türmers ist die Vermeidung wichtiger ökonomischer Debatten in der breiten Öffentlichkeit. Er forderte die Sozialdemokratie auf, wieder offen die großen Verteilungsfragen anzusprechen. Diese Diskussionen sollen sich von den Löhnen und den Mieten bis hin zu Vermögen und Erbschaften erstrecken. Nur durch die direkte Thematisierung dieser sensiblen Bereiche könne die Partei ihre Glaubwürdigkeit in der Frage der sozialen Gerechtigkeit wiederherstellen.

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Diese Forderungen wurden vor dem Hintergrund einer politischen Landschaft formuliert, in der die SPD nach eigenen Angaben ein mangelndes Profil vorweist. Türmer zitierte dabei Aussagen aus einem Interview mit dem Portal web.de, in dem er betonte, dass kein Mensch mehr genau wisse, wofür die Partei heute stehe. Die klare Ablehnung eines unkritischen Mittelkurses soll signalisieren, dass der linke Flügel der Partei nach einer stärkeren Ausrichtung auf soziale Fragen verlangt.

Personelle Entwicklungen im Parteivorsitz

Neben der inhaltlichen Debatte rücken auch die personellen Konsequenzen der anstehenden Führungswahl in den Fokus. Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, wird weiterhin als mögliche Kandidatin für den SPD-Parteivorsitz gehandelt. Um ihre Präsenz auf dem Kongress zu unterstreichen, wird sie ein digitales Grußwort an die Teilnehmer richten. Ihre Beteiligung wird als Zeichen ihrer politischen Aktivität und Ambitionen gewertet.

Im Kontrast dazu bestätigte Philipp Türmer, dass der aktuelle SPD-Chef und Vizekanzler Lars Klingbeil zum Kongress eingeladen worden war. Lars Klingbeil habe seine Teilnahme jedoch abgesagt. Diese Absage wird in der Berichterstattung oft als Indiz für die Distanz oder strategische Zurückhaltung der Parteispitze gegenüber den Forderungen der Jusos gewertet. Die Veranstaltung in Bochum dient somit auch als Frühwarnsystem für die Richtung, in die sich die SPD nach der Parteispitzenwahl im Januar bewegen wird.