Die Jusos fordern auf ihrem Bundeskongress Enteignungen, Staatswirtschaft und hohe Steuern. SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf unterstützt die linke Wende weg vom Godesberger Programm.

Die Jungsozialisten in Deutschland stellen sich auf einen radikalen Kurswechsel in der Sozialdemokratie ein. Auf dem diesjährigen Bundeskongress der Jusos in Köln steht die Parole "Klassenkampf statt Individualismus" im Mittelpunkt. Mit diesem Slogan will die Jugendorganisation der SPD die historische Abkehr vom sozialistischen Klassenkampf, die mit dem Godesberger Programm in den 1950er Jahren vollzogen wurde, radikal revidieren. Ziel ist es, die Mutterpartei durch Forderungen nach Enteignungen und einer verstärkten Staatswirtschaft wieder in eine klarere linke Richtung zu lenken.

Paradigmenwechsel im Godesberger Programm

Der historische Kontext ist dabei zentral für das Verständnis der aktuellen Debatten. Das Godesberger Programm markierte bis dato den offiziellen Schritt der SPD weg vom marxistischen Klassendenken hin zu einer bürgerlichen Volkspartei. Die Jusos lehnen diese Entwicklung nun kategorisch ab und wollen die sozialen Kämpfe der Arbeiterklasse wieder in den Vordergrund stellen. Durch die Betonung des Kollektivs gegenüber dem individuellen Streben soll eine neue politische Dynamik erzeugt werden, die traditionelle kapitalistische Strukturen infrage stellt.

Also read Parteinachwuchs: Juso-Chef Türmer: SPD wirkt wie eingeschläfert

Diese Forderungen werden nicht isoliert vorgetragen, sondern erhalten direkten Rückenwind von der Parteispitze. SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf, der selbst 35 Jahre alt ist, hat den Forderungen der Jugendorganisation seine Unterstützung zugesagt. Er erinnerte daran, dass die SPD in früheren Jahrzehnten aktiv dafür gekämpft habe, die Möglichkeit von Vergesellschaftungen im Grundgesetz zu verankern. Für Klüssendorf ist die heutige Debatte keine Neuerung, sondern eine Rückbesinnung auf alte Werte, die in Vergessenheit geraten sind.

Kritik an Wohnen und Energie als Anlageobjekte

Ein spezifischer Angriffspunkt der Kampagne ist der aktuelle Zustand des deutschen Wohnungsmarktes. Klüssendorf stellt die Frage, wer überhaupt entschieden habe, dass Wohnen primär als Anlageobjekt dienen müsse. Er kritisiert die Logik, dass mit Lebensgrundlagen wie Energie, Entsorgung und öffentlicher Versorgung Rendite erzielt werden muss. Diese marktgetriebenen Mechanismen werden als gesellschaftsschädlich angesehen und sollen durch staatliche Regulierung ersetzt werden.

Advertisement

Advertisement

Früher hätte die Partei gefordert, dass zentrale Bereiche der öffentlichen Daseinsfürsorge mindestens in öffentliche Hand oder in öffentliche Regulation gehören. Dieses Prinzip soll jetzt wieder diskutiert und politisch umgesetzt werden. Die Kritik richtet sich nicht nur gegen private Vermieter, sondern gegen das gesamte ökonomische Modell, das grundlegende Dienstleistungen als profitables Geschäftsfeld behandelt. Die Forderung lautet, diese Sektoren von der Spekulation abzukoppeln.

Radikale Forderungen der Jugendorganisation

Die konkreten politischen Forderungen der Jusos gehen weit über reguläre Steueranpassungen hinaus. Die Organisation fordert eine Erbschaftsteuer von bis zu 90 Prozent sowie eine Vermögenssteuer von bis zu drei Prozent pro Jahr. Ziel dieser Maßnahmen ist eine massive Umverteilung von Vermögen. Zudem sollen Immobilienkonzerne vergesellschaftet werden, was eine staatliche Übernahme großer Wohnungsparks bedeuten würde. Privater Besitz vermieteter Wohnungen soll perspektivisch gänzlich beendet werden.

Neben der sozialen Absicherung durch Umverteilung planen die Jusos auch eine direkte finanzielle Auszahlung an junge Bürger. Jeder 18-Jährige soll vom Staat ein "Grunderbe" von 60.000 Euro erhalten. Diese Maßnahme soll als Startkapital dienen und gleichzeitig die Kaufkraft der jungen Generation stärken. Im Arbeits-, Renten- und Gesundheitspolitik greifen die Forderungen tief in das sozialistische Forderungsregal. Es wird eine Reduzierung der Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich gefordert, um Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und Lebensqualität zu erhöhen.

Auswirkungen auf Renten- und Gesundheitspolitik

Die sozialpolitischen Ziele der Jugendorganisation sehen auch eine massive Umstrukturierung der Sicherungssysteme vor. Ein Rentenniveau von 53 Prozent wird angestrebt, was eine deutliche Anhebung der gesetzlichen Renten darstellt. Gleichzeitig soll die komplette Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze in Kranken- und Pflegeversicherung erfolgen. Dies würde bedeuten, dass auch sehr hohe Einkünfte vollständig in diese sozialen Versicherungen eingezahlt werden müssten, ohne dass eine Obergrenze existiert.

Advertisement

Advertisement

Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Solidarität im Sozialsystem zu stärken und die Lasten besser zu verteilen. Die Jusos argumentieren, dass nur durch eine solche finanzielle Belastung der Wohlhabenden und durch eine starke staatliche Intervention soziale Gerechtigkeit erreicht werden kann. Die Kombination aus hohen Steuern, Enteignungsdrohungen und neuen Sozialleistungen bildet das Kernstück des politischen Konzepts für den nächsten Bundesparteitag der SPD.

Politische Strategien und nächste Schritte

Tim Klüssendorf fordert seine Genossen auf, weiterhin "Dampf zu machen". Er betonte, dass die SPD der Ort sein müsse, an dem solche tiefgreifenden Diskussionen geführt werden können. Nur durch diese internen Debatten könne sich die Politik langfristig verändern. Die Forderungen der Jusos dienen als Druckmittel, um die Mitte der Partei nach links zu verschieben und alte liberal-konservative Strukturen aufzubrechen.

Die Umsetzung dieser Visionen hängt von der Mehrheit auf den nächsten Parteitagen ab. Mit der Unterstützung von Generalsekretär Klüssendorf haben die Jusos eine wichtige Stimme im Parteigeschäft gewonnen. Ob die Forderungen nach 90 Prozent Erbschaftsteuer und der Verstaatlichung von Immobilienkonzernen in die Parteisatzung oder das Programm aufgenommen werden, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Der Bundeskongress ist der erste große Schritt auf diesem Weg.