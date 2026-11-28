Lars Klingbeil absentiert sich erneut vom Juso-Bundeskongress. Eine Delegierte äußerte sexistische Beleidigungen gegen den Vizekanzler, obwohl die Partei Sexismus bekämpft.

Der diesjährige Bundeskongress der Jungsozialisten ( Jusos) findet ohne die Anwesenheit von SPD- Vizekanzler Lars Klingbeil statt. Dies ist bereits die zweite Absage des Politikers, da er eine strategische Distanz zur radikalen Parteijugend wahrt. Die junge Basis kritisiert den gemäßigten Mittelkurs des Vizekanzler s scharf und zeigt dies durch offene Aggressionen auf der Delegiertenbühne.

Sprachgewalt gegen Lars Klingbeil auf der Bühne

Die Forderung von Lars Klingbeil, nicht zum Treffen zu erscheinen, führt bei den anwesenden Delegierten zu erbittertem Widerstand. Eine Rednerin namens Merle griff den Vizekanzler persönlich an und lastete ihm mehrere Wahldebakel an. Sie warf ihm vor, sich nach den Misserfolgen aus der Verantwortung zu stehlen und keine direkte Konfrontation zu suchen.

Also read Juso-Kongress: Philipp Türmer kritisiert SPD-Chef Klingbeil

In ihrer Rede richtete sich Merle direkt an die abwesende Person von Lars Klingbeil. Sie nutzte dabei eine drastische und sexistische Metapher, die das biologische Geschlecht als mangelnde Entschlossenheit darstellte. Der Satz bezog sich explizit darauf, dass Lars Klingbeil keine Eierstöcke besitzt, was als Argument für seine Nichtanwesenheit abgetan wurde. Der Saal reagierte darauf mit starkem Applaus auf diese Formulierung.

Widerspruch zu eigenen Anti-Sexismus-Beschlüssen der Jusos

Diese Äußerungen stehen im direkten Widerspruch zu den aktuellen Grundsatzpositionen der Jusos. Die Organisation legt großen Wert auf korrekte Sprachregelungen und hat bereits 2023 auf ihrem Bundeskongress beschlossen, dass Sexismus nicht geduldet wird. Das dokumentierte Verhalten von Merle zeigt jedoch eine erhebliche Lücke zwischen Theorie und Praxis in der Partei.

Advertisement

Advertisement

Bereits im Jahr 2025 fassten die Jusos neue Beschlüsse, um jegliche Form von Diskriminierung konsequent zu bekämpfen. Eine eigens eingerichtete Awarenesskommission soll gegen sexistasches und unangemessenes Verhalten vorgehen. Bereits 2018 warnte die Partei davor, dass Diskriminierung nicht nur durch Taten, sondern auch durch Sprache und Schreibweise entsteht. Die aktuellen Vorfälle lassen diese Warnung in ihrer Wirkung verblassen.

Politische Strategie und interne Fraktionen der SPD

Lars Klingbeil meidet den Kontakt zur radikalen Parteijugend bereits seit längerer Zeit. Die Jugendlichen sehen in ihm einen Vertreter eines zu moderaten Mittelkurses, den sie ablehnen. Während der Rede forderte Merle nach ihrer persönlichen Attacke einen politischen Linksruck der SPD. Dies unterstreicht die tiefgreifende kluft zwischen dem Parteivorsitz und der linken Basis.

Die Situation eskalierte, als sich die Rednerin mit dem Ausruf Alerta von der Bühne verabschiedete. Die Szene spiegelt die innere Zerrissenheit der Jusos wider. Einerseits gibt es klare Leitlinien gegen Sexismus, andererseits bleibt der Schutz männlicher Funktionäre vor geschlechterbezogenen Angriffen auf der politischen Bühne oft aus. Die Awarenesskommission steht vor der Herausforderung, diese Inkonsistenzen zu adressieren.

Ausblick auf die weitere politische Entwicklung

Die Ablehnung von Lars Klingbeil durch die Basis deutet auf anhaltende Spannungen innerhalb der SPD hin. Ohne die Zustimmung der Jungsozialisten wird es für den Vizekanzler schwieriger, seine politische Linie durchzusetzen. Die Delegierten bleiben bei ihrer Forderung nach einer klareren Linkskurs-orientierung.

Advertisement

Advertisement

Es bleibt abzuwarten, wie die SPD-Führung auf diese öffentlichen Demütigungen reagieren wird. Die Diskrepanz zwischen den beschlossenen Werten der Anti-Diskriminierung und der tolerierten sexistischen Sprache wird die interne Debatte noch länger beschäftigen. Die Awarenesskommission wird vermutlich prüfen müssen, ob solche Vorfälle sanktioniert werden müssen, um die Integrität der Partei zu wahren.