Juso-Chef Türmer fordert Verstaatlichung im Bereich Wohnen und Gesundheit
Juso-Chef Türmer hat umfassende Verstaatlichungen in gesellschaftlich wichtigen Bereichen wie Wohnen und Gesundheit gefordert. Auf dem Bundeskongress der SPD-Nachwuchsorganisation in Bochum sagte Türmer, es sei nicht hinnehmbar, dass wesentliche Teile der Gesellschaft nicht mehr der Kontrolle der demokratischen Institutionen unterlägen.
Der Bundesvorsitzende der Jungsozialisten, Philipp Türmer, auf dem Bundeskongress in Bochum Die weit verbreitete Resignation sei auch durch die Politik verursacht worden.
Als Beispiel nannte der Juso-Chef hohe Mieten. Als Gegenmaßnahme plädierte er für einen bundesweiten Mietendeckel. Die Rückgewinnung der Kontrolle sei auch eine Möglichkeit, Rechtspopulisten zu besiegen. Bei ihrem Bundeskongress nahmen die Jusos einstimmig einen Leitantrag an, der Forderungen nach einer umfassenden Umverteilung enthält.
Zudem warf Türmer der SPD Orientierungs- und Mutlosigkeit vor. Die Partei wirke seit Jahren wie eingeschläfert. Viel zu viele Sozialdemokraten trauten sich nicht, zu ihrer Überzeugung zu stehen. Türmer warf der SPD eine diffuse Mitte-Strategie ohne klare Überzeugung vor.
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