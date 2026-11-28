Juso-Bundesvorsitzender Philipp Türmer wirft SPD-Chef Lars Klingbeil Versäumnisse vor und fordert mehr Mut statt Mittelkurs. Kritik an Koalitionsreform.

Der Juso-Bundesvorsitzende Philipp Türmer hat während des Bundeskongresses in Bochum eine deutliche Kritik an der aktuellen SPD-Führung geübt. Dabei richtete er einen scharfen Seitenhieb direkt gegen den Bundesvorsitzenden Lars Klingbeil, der der Veranstaltung nicht beiwohnte. Türmer nutzte die Bühne vor dem versammelten Parteinachwuchs, um die Distanz zwischen der Bundespartei und ihrer Jugendorganisation offenzulegen. Seine Wortwahl löste Beifall bei den Delegierten aus und markierte einen neuen Tiefpunkt im Verhältnis der beiden Führungsebenen.

Schärfer Seitenhieb gegen Klingbeil

Philipp Türmer verwies in seiner Rede explizit auf die Abwesenheit von Lars Klingbeil, der zur Einladung erschienen war, aber absagte. Mit den Worten: "Lars Klingbeil, das ist Stand jetzt der Parteivorsitzende der SPD" hob er die Situation hervor. Diese Bemerkung diente als direkte Reaktion auf die Nicht-Teilnahme des Spitzenpolitikers. Der Applaus unterstrich die Stimmung im Saal und zeigte, dass die Jugendorganisation ihre eigenen Interessen deutlich vertritt. Die frostigen Beziehungen zwischen Parteijugend und SPD-Chef wurden dadurch öffentlich bestätigt.

Also read Parteinachwuchs: Juso-Chef Türmer: SPD wirkt wie eingeschläfert

Kritik am Reformkurs der Koalition

Neben der Person Klingbeil wandte sich Türmer auch gegen die politische Ausrichtung der aktuellen Regierungsarbeit. Er griff die Botschaft von Lars Klingbeil an, die dieser vor der Bertelsmann-Stiftung geäußert hatte. Klingbeil hatte gefordert, Deutschland müsse wieder mehr arbeiten. Türmer reagierte darauf empört und fragte nach dem Sinn eines solchen Narrativs. Er verglich diese Argumentation mit der Politik der CDU, die er für die SPD als unpassend empfand. Eine Übernahme dieser Sichtweise lehnte er entschieden ab.

Forderung nach Profilwandel statt Mitte

Die Kritik von Philipp Türmer geht weit über einzelne Persönlichkeiten hinaus und betrifft die strategische Ausrichtung der gesamten Partei. Bereits vor dem Kongress erklärte er in einem Interview mit web.de, dass niemand mehr wisse, wofür die SPD heute stehe. Er forderte ein eigenes Profil abseits der bloßen Regierungsarbeit. Der sogenannte diffuse Mitte-Kurs sei nicht mehr haltbar. Das Motto des diesjährigen Juso-Kongresses "Mut statt Mitte" verdeutlicht diese Forderung nach einem deutlichen Kurswechsel.

Advertisement

Advertisement

Angriff auf die Koalitions-Union

Obwohl Philipp Türmer die Koalition mit der Union nicht infrage stellt, bewertet er deren politische Maßnahmen als fatal. Er charakterisierte den sogenannten Reformkurs der Ampel- und Jamaika-ähnlichen Dynamik de facto als Kürzungskurs. Die SPD dürfe angesichts wachsender Ungleichheit nicht nur den kleinsten gemeinsamen Nenner suchen. Stattdessen müsse sie die großen Verteilungsfragen stellen. Dazu zählen Themen wie Löhne, Mieten, Vermögen und Erbschaften, die bisher zu kurz gekommen seien.

Ausblick auf die Parteispitzenwahl

Der Auftritt von Philipp Türmer hat besondere Brisanz, da er bei der Parteijugend um Unterstützung für seine eigene Kandidatur wirbt. Er fragte rhetorisch, ob in der SPD noch Puls schlage oder die Partei nur eingeschläfert wirke. Viele Sozialdemokraten seien zu ängstlich, um offen zu ihren Überzeugungen zu stehen. Arbeitsminister Alexander Schweitzer erhielt einen freundlichen Empfang, obwohl sein Kompromissvorschlag für die Rente ab 45 Beitragsjahren umstritten ist. Die neue Parteispitze soll Mitte Januar in Bremen gewählt werden, was den Wettbewerb um den Vorsitz intensiviert.