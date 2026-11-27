Wenige Wochen vor der Wahl neuer SPD-Chefs trifft sich der Parteinachwuchs in Bochum. Deren Vorsitzender ist unzufrieden.

Philipp Türmer bei der Jahresauftaktklausur des SPD -Parteivorstandes unter dem Motto 'Zusammen Zukunft Schreiben' im Willy-Brandt-Haus. Berlin, 07.02.2026 Juso-Chef Philipp Türmer wirft seiner eigenen Partei Orientierungs- und Mutlosigkeit vor.

«Ist da noch Puls in der SPD? », fragte der 30-Jährige in seiner Eröffnungsrede für den Bundeskongress des Parteinachwuchses in Bochum.

Advertisement

Advertisement

«Lebt die noch? » Auf ihn wirke die SPD seit Jahren wie eingeschläfert. Viel zu viele Sozialdemokraten wirkten ängstlich und trauten sich nicht, zu ihrer Überzeugung zu stehen. Türmer warf der SPD eine diffuse Mitte-Strategie ohne klare Überzeugung vor.