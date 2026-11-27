SPD-Bundesvorsitzender Lars Klingbeil fehlt beim Juso-Bundeskongress. Juso-Chef Philipp Türmer nutzt die Abwesenheit für harsche Kritik an der Parteiführung.

Der Bundeskongress der SPD -Jugendorganisation Jusos hat am Freitag in Bochum begonnen, doch ein zentrales Mitglied der Parteispitze fehlte auf der Gästeliste: Parteichef Lars Klingbeil. Diese Abwesenheit nutzte der Juso-Vorsitzende Philipp Türmer am Freitagabend für eine sarkastische Attacke gegen die Bundesregierung. Türmer sagte vor Applaus: " Lars Klingbeil, das ist Stand jetzt der Parteivorsitzende der SPD... Ich sag das dazu, denn er kommt ja nicht hierher." Dieser Moment markiert den neuesten Ausweis einer handfesten Abneigung der Jugendorganisation gegenüber dem Parteivorsitzenden.

Harsche Kritik an der Parteiführung

Türmer griff in seiner Rede direkt die Reformideen auf, die von der Parteispitze vertreten werden. Er zitierte Klingbeils Botschaft sinngemäß mit den Worten: "Wir müssten mal mehr arbeiten in Deutschland." Daraufhin kritisierte der Juso-Chef dieses Narrativ scharf und fragte: "Was ist denn das für ein Narrativ? Wir fangen doch nicht an, die Geschichten von der CDU zu erzählen." Einige Stunden vorher hatte Türmer in seiner Eröffnungsrede bereits deutliche Kritik am Gesamtzustand der Partei geübt. Er rief in den Saal: "Ist da noch Puls in der SPD? Lebt die noch?" Auf ihn wirke die SPD seit Jahren wie eingeschläfert.

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Spannungen um die Rentenreform

Freundlich empfangen wurde hingegen Arbeitsminister Alexander Schweitzer. Er trat am Abend auf dem Kongress auf und äußerte sich zu dem Vorschlag, den er am Freitag für eine Rentenreform vorgelegt hat. Der Minister betonte: "Der ist nicht nur SPD- oder Juso-Beschlusslage. Er ist aber auch nicht nur CDU- oder CSU-Beschlusslage. Er ist ein guter Kompromiss." Dieser Ansatz stieß jedoch nicht auf einhelliges Echo. Eine Delegierte sprach unverblümt von "neoliberaler Scheiße", während andere sich positiver zeigten. Das größte Problem für Schweitzer bleibt jedoch, dass er einen Gesetzentwurf vorgelegt hat, ohne dass es vorher in der Koalition eine politische Einigung gegeben hätte. Schwarz-Rot steht nun möglicherweise eine Eskalation bevor.

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Debatte über Umverteilung und AfD

Auch Philipp Türmer ging in seiner Erwiderung auf das Thema Rente ein. Weder lehnte er den Vorschlag ab, noch unterstützte er ihn explizit. Stattdessen forderte er: "Wir müssen stärker umverteilen, auch in der Rente." Er warnte davor, "ein Aufeinanderhetzen von Alt gegen Jung" zu betreiben. Über die Rolle der Union in der Renten-Debatte sagte der Juso-Vorsitzende: "Das sind die dogmatischsten Geisterfahrer, die ich in manchen Debatten jemals kennengelernt habe." Parallel dazu trat SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf am frühen Abend bei den Jusos auf. Er thematisierte in seiner Rede Umverteilung und Themen wie eine Erbschaftssteuerreform. Eine Delegierte forderte in der Aussprache: "Wir Jusos erwarten von Dir die Linkswende."

AfD-Verbotsverfahren und weitere Akteure

Tim Klüssendorf äußerte sich auch zu einem möglichen AfD-Verbotsverfahren. Er sagte: "Ich bin zuversichtlich, dass wir es endlich jetzt schaffen, (...), dass wir endlich diesen Verbotsantrag stellen." Er argumentierte, inzwischen hätten "auch die Letzten in der Union" begriffen, dass die AfD nicht mit politischer Diskussion zu stellen sei. Zudem wurde Manuela Schwesig für ein kurzes Grußwort zugeschaltet, wobei unklar ist, ob sie bei der nächsten Wahl kandidiert. Die Veranstaltung zeigt deutlich die internen Spannungen innerhalb der SPD, die sich insbesondere im Jugendverband durch eine kritische Distanz zur aktuellen Führungslinie äußern. Die Mischung aus Applaus für scharfe Worte gegen die Union und Unmut über die eigene Reformpolitik unterstreicht die komplexe Lage der Partei.