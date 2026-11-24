Die SPD-Jugendorganisation Juso stellt der schwarz-roten Koalition ein Armutszeugnis aus. Sie fordert massive Vermögenssteuern, Vergesellschaftung von Immobilienkonzernen und 60.000 Euro Startkapital für jeden 18-Jährigen.

Die Jugendorganisation der SPD, die Jungen Unionss ( Juso s), hat einen radikalen Konfrontationskurs gegenüber der aktuellen schwarz-roten Bundesregierung eingeschlagen. In einem Leitantrag für den anstehenden Bundeskongress rechnet der Juso -Bundesvorstand explizit mit der eigenen Partei ab und qualifiziert die bisherige Sozialpolitik der Koalition als ein klares Armutszeugnis. Die Führung der SPD wird von den jungen Sozialdemokraten dafür verantwortlich gemacht, soziale Ungleichheit zugelassen und damit ein Versprechen an die Basis nicht eingelöst zu haben.

Forderungskatalog gegen soziale Ungleichheit

Die Jusos legen einen umfangreichen Forderungskatalog vor, der weit über den bisherigen Kurs der Koalition hinausgeht und tief in die Finanzstruktur des Landes eingreifen würde. Ein zentrales Element dieser Forderungen ist die massive Ausweitung der Steuerlast für große Vermögenswerte. Die Organisation argumentiert, dass der Individualismus nicht im Vordergrund stehen dürfe, sondern stattdessen ein Klassenkampf gegen die etablierte Wirtschaftsordnung geführt werden müsse, um gerechtere Verhältnisse herzustellen.

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Dabei richten sich die Forderungen direkt an die politischen Akteure der Regierung, namentlich an Bundeskanzler Friedrich Merz von der CDU und den Vizekanzler Lars Klingbeil von der SPD. Die Jugendlichen wollen nicht länger mit halbherzigen Kompromissen abgefunden werden und sehen in ihren Vorschlägen den notwendigen Hebel, um die Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland aktiv zu schließen. Der Antrag dient als Manifest für eine grundlegende Neuordnung der sozialen Sicherungsnetze.

Abschaffung von Erbschafts- und Vermögenssteuern

Im Bereich der Steuerpolitik fordern die Jusos drastische Anhebungen der Belastungen für Erb- und Vermögensteuern. Für Erbschaften und Schenkungen soll es künftig nur noch einen einzigen, lebenslangen Freibetrag von 999.999 Euro pro Person geben. Ab diesem Betrag soll der Steuersatz mit jeder weiteren Million schlagartig ansteigen. Besonders hart getroffen werden sollen große Erben: Ab der neunten Million oberhalb des Freibetrags sollen satte 90 Prozent Erbschaftsteuer fällig werden.

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Ebenso radikal gestaltet sich der Vorschlag zur Vermögensteuer. Grundsätzlich sollen zwei Millionen Euro Vermögen pro Person steuerfrei bleiben. Doch bereits ab einem steuerpflichtigen Vermögen von einer Million Euro soll eine Steuer von einem Prozent pro Jahr erhoben werden. Liegt das Vermögen hingegen bei fifty Millionen Euro oder mehr, soll die Belastung auf drei Prozent pro Jahr steigen. Diese progressive Struktur zielt darauf ab, große Kapitalakkumulationen zu durchbrechen und umzuverteilen.

Grundeinkommen für Jugendliche und Wohnraum-Vergesellschaftung

Neben fiskalischen Maßnahmen fordern die Jusos auch soziale Transfers, die direkt an die junge Generation ausgezahlt werden sollen. Jeder Mensch, der das achtzehnte Lebensjahr vollendet und seinen Hauptwohnsitz in Deutschland hat, soll vom Staat ein bedingungsloses Grunderbe in Höhe von 60.000 Euro erhalten. Diese Maßnahme soll jungen Erwachsenen den Start ins Leben erleichtern und die finanzielle Basis für Bildung und Selbstständigkeit stärken.

Im Wohnungsbau gehen die Forderungen noch weiter und zielen auf die Struktur von Immobilienkonzernen ab. Konzerne, die Hunderte oder Tausende von Wohnungen besitzen, sollen vergesellschaftet werden. Der private Besitz vermieteter Wohnungen wird generell als kritisch gesehen. Ein neues Modell sieht vor, dass ein Mieter, der über die Jahre bereits die Hälfte des Durchschnittspreises der Immobilie als Miete gezahlt hat, das Recht auf den Kauf für die verbleibende Hälfte erhält. Hat er den vollen Durchschnittspreis gezahlt, soll er automatisch Eigentümer werden.

Kritik an Rentner-Beschäftigung und Forderungen zur Rente

Auch die Rentenpolitik ist Ziel der Kritik und Neugestaltung durch die Jusos. Sie fordern ein Rentenniveau von fifty drei Prozent und setzen sich vehement gegen eine längere Berufstätigkeit von Rentnern ein. Die Organisation argumentiert, dass das Halten von Älteren im Arbeitsmarkt dazu diene, nur die weitere Einsparung von Arbeitsplätzen zu betreiben. Dadurch werde die Jobsuche für junge Menschen erschwert und die junge Generation benachteiligt.

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Obwohl die Jusos ein festes Rentenalter nicht konkret benennen, wird klar, dass eine Verlängerung der Arbeitszeit aus ihrer Sicht nicht die Lösung sei. Stattdessen soll die soziale Sicherung im Alter gesichert werden, ohne dass dadurch jungen Arbeitnehmern die Perspektiven genommen werden. Diese Position unterstreicht den generationenübergreifenden Aspekt ihrer Forderungen, die eine klare Trennung zwischen der Phase des Aufbaus und der Phase des Ruhestands fordern.