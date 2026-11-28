Die Jusos beschließen auf dem Bundeskongress in Bochum einen Antrag zur strikten Trennung von Regierungsämtern und Parteifunktionen, der indirekt Lars Klingbeil kritisiert und Hubertus Heil unterstützt.

Die Jusos, die Jugendorganisation der SPD, haben auf ihrem Bundeskongress in Bochum einen wichtigen Antrag zur innerparteilichen Ordnung beschlossen. Die Delegierten fordern eine klare institutionelle Trennung zwischen Regierungsämtern auf Bundesebene und dem Amt des SPD -Parteivorsitzes. Dieses Votum stellt eine direkte Reaktion auf die aktuelle Doppelfunktion von Lars Klingbeil dar, der gleichzeitig parteiintern und in der Bundesregierung tätig ist. Die Basis kritisiert diese Struktur scharf, da sie die Glaubwürdigkeit der Partei untergraben könnte.

Kritik an Doppelfunktion und Klingbeil

Der beschlossene Antrag richtet sich indirekt gegen die aktuelle Praxis von Lars Klingbeil, der als Bundesvorsitzender und Mitglied der Ampel-Regierung agiert. Die Delegierten äußerten den Grundsatz, dass zwei Vollzeitjobs kaum gleichzeitig sauber ausgeübt werden könnten. Wenn man im Kabinett mitbestimmt, sei es unglaubwürdig, öffentlich für andere politische Ziele zu werben. Diese Kritik zielte auch direkt auf Klingbeil, der die Einladung zum Kongress ausgeschlagen hatte. Die Basis sieht in der aktuellen Konstellation ein strukturelles Problem für die SPD.

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Hubertus Heil wirbt um Parteiführung

Im Gegensatz zu Klingbeil nahm Hubertus Heil am Samstag persönlich teil und nutzte die Bühne für eine Kampagne um die Unterstützung der Jugendorganisation. Der Ex-Arbeitsminister ist bisher der einzige bekannt gewordene Kandidat für die anstehende Wahl zum Parteivorsitz. In seiner Rede betonte Heil, dass der Parteivorsitz nicht nur als Sprungbrett für andere Ämter dienen dürfe, sondern voll ausgefüllt werden müsse. Er versprach den Jusos, sich bei einer Wahl zur Chefsache vollständig der Partei zu widmen.

Heil führte weiter aus, dass die SPD nicht in zwei Lager geteilt werden könne. Man könne keine Partei der Zukunft entwickeln, während man gleichzeitig nur als Regierungspartei agiere. Er räumte ein, nicht für alle Probleme fertige Lösungen zu haben, verfüge aber über klare politische Überzeugungen. Seine Botschaft war, dass diese Phase entscheidend für die Zukunft der Partei sei. Er habe nicht für alles fertige Lösungen, aber klare Überzeugungen. Und ich weiß auch, dass man die SPD nicht aufteilen kann in eine Partei der Zukunft, die wir noch erarbeiten müssen, während man auf der anderen Seite eine Regierungspartei ist. In den nächsten zwei Jahren entscheide sich, ob die SPD ein Comeback schaffe oder bei den.

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Stimmung im Saal und politische Konsequenzen

Die Reaktion der Jusos auf Heils Auftritt war durchwachsen. Es gab stellenweise Applaus für seine Aussagen, doch eine Begeisterung oder ein stürmisches Feiern unterblieb. Viele Mitglieder der Jusos würden lieber Veränderungen im Parteiführungsstil sehen. Der Kongress in Bochum hat jedoch gezeigt, dass der Druck auf die aktuelle Parteispitze wächst. Die Forderung nach einer strikten Trennung von Exekutive und Parteifunktion wird in der Basis weiter diskutiert.

Zeitplan für die parteiinternen Wahlen

Der nächste wichtige Schritt für die SPD steht bereits fest. Mitte Januar wird die Partei auf einem Bundesparteitag ihre Führung neu wählen. Bis dahin bleibt die Frage, ob sich Hubertus Heil durchsetzen kann oder ob sich noch weitere Kandidaten melden. Der Ausgang dieser Wahl wird maßgeblich beeinflussen, wie die SPD ihre Struktur in Zukunft gestaltet. Die Diskussionen auf dem Jugendkongress deuten darauf hin, dass eine Veränderung der Führungslogik von der Basis erwartet wird. Die SPD muss sich nun positionieren, um die Spannungen zwischen Regierungstätigkeit und parteipolitischer Arbeit zu lösen.