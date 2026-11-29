Jusos in Bochum: Ämtertrennung, Kritik an Lars Klingbeil und Hubertus Heil im Rennen um den SPD-Vorsitz.

Zu viel Mitte, zu viel Kompromiss, zu viel Klingbeil: Die Jusos wollen eine grundlegend andere SPD. Weiter links, mutiger, mehr Klassenkampf, mit einer Frau an der Spitze, so wünscht sich der SPD-Nachwuchs seine Partei.

Auf dem Bundeskongress in Bochum bekommt vor allem Vizekanzler Lars Klingbeil einiges ab. Doch auch der bisher einzige Kandidat für die SPD-Vorsitz-Wahl im Januar, Hubertus Heil, hat keine leichte Zeit. Was heißt das für den mit Spannung erwarteten Parteitag? Die Partei wirke wie eingeschläfert, kritisiert Juso-Chef Philipp Türmer .

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„Ist da noch Puls in der SPD? “, fragt er die fast 300 Delegierten. „Lebt die noch? “ Die Jusos stört, dass die SPD in der Koalition mit der Union schmerzhafte Kompromisse macht.