Justin Baldonis Strategie im Rechtsstreit mit Blake Lively - Ariel Emanuel warnt vor Social Media-Manipulation

Justin Baldoni gerät in den Mittelpunkt eines intensiven Rechtsstreits mit Blake Lively. Der Schauspieler und Regisseur wird von seiner ehemaligen Kollegin wegen sexueller Belästigung verklagt. Während der Prozess bis 2026 aufgeschoben wurde, versucht Baldoni seine Unschuld auf Social Media zu beweisen. Der CEO von WME, Ariel Emanuel, warnt vor dieser Strategie und kritisiert die öffentliche Schändung, die im Zuge des Konflikts stattfindet.

Der Schauspieler und Regisseur Justin Baldoni (41) befindet sich im Zentrum eines heftigen Rechtsstreit s mit seiner ehemaligen Kollegin Blake Lively (37) und deren Ehemann Ryan Reynolds (48). Blake Lively hatte im Dezember eine Klage gegen Baldoni und seinen Produktionskollegen Jamey Heath wegen sexueller Belästigung eingereicht. Baldonis ehemalige Talentagentur WME entließ ihn daraufhin als Klient.

Nun äußerte sich Ariel Emanuel, der CEO der Agentur, zu der Situation im „Freakonomics“-Podcast. Emanuel rief Baldoni dazu auf, „wenn du unschuldig bist, solltest du einfach den Prozess abwarten“. Der Fall wird voraussichtlich im Jahr 2026 vor Gericht verhandelt. Emanuel bezieht sich damit auf Baldonis Strategie, wiederholt auf Social Media vermeintliche Beweise für seine Unschuld zu veröffentlichen und gleichzeitig seinen früheren Co-Star zu kritisieren. Emanuel verurteilte dieses Vorgehen scharf: „Die beiden haben auf böse Weise benutzt. Wir müssen uns einfach darüber im Klaren sein, dass sie nicht länger da draußen sein sollten, um Leute einzuschüchtern und soziale Medien zu nutzen, um ihnen zu schaden“. Justin Baldoni und Blake Lively waren in Hollywood zuvor für ihre einwandfreien Karrieren bekannt. Dieser öffentliche Konflikt hat jedoch beide Persönlichkeiten in ein neues Licht gerückt. Besonders Lively sieht sich seither mit zahlreichen öffentlichen Anschuldigungen konfrontiert. So behauptete die ehemalige Regieassistentin des Films „Nur ein kleiner Gefallen“, Barbara Szeman, dass Lively den Großteil des Teams schlecht behandelt habe. Auf Instagram schrieb sie: „Man gibt alles, um jemanden zufrieden zu stellen, der nie zufrieden ist und einen ständig herabsetzt“.





Justin Baldoni Blake Lively Ryan Reynolds Rechtsstreit Sexuelle Belästigung Ariel Emanuel Social Media Hollywood

