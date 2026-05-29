Der Offensivspieler Justin Butler hat einen neuen Vertrag unterschrieben und wird in der nächsten Saison weiterhin für den FC Energie Cottbus spielen.

Der Offensivspieler Justin Butler bleibt beim FC Energie Cottbus. Der 25-jährige Deutsch-Amerikaner hat einen neuen Vertrag unterschrieben und wird in der nächsten Saison weiterhin für die Lausitzer spielen.

Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz setzt weiter auf die Qualitäten des Angreifers und ist überzeugt, dass er in der 2. Liga den Gegnern wehtun kann. Butler stammt aus Augsburg und wurde beim FCA ausgebildet. Er spielte später im Nachwuchsleistungszentrum des FC Bayern München und hatte Stationen beim FC Ingolstadt, SV Waldhof Mannheim, Borussia Dortmund II und Sandhausen.

In seiner ersten Saison für Energie absolvierte Butler wettbewerbsübergreifend 33 Pflichtspiele und erzielte zwei Tore sowie fünf Vorlagen. In der kommenden Spielzeit soll der schnelle Linksaußen nun erneut für Tempo und Torgefahr sorgen. Wollitz' Sturm für die Zweitliga-Saison nimmt Konturen an. Der Kaderplaner Maniyel Nergiz ist überzeugt, dass Butler ein echter Faktor sein kann, da er mit seiner Physis und dem hohen Tempo die Spielphilosophie des Vereins beibehalten möchte





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