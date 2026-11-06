Justin Eilers kommt zum Walter-Fritzsch-Turnier nach Dresden zurück

Dynamo Dresden-Legende Justin Eilers kehrt als Traditionsspieler zum Walter-Fritzsch-Turnier am 12. Dezember in die Ballsport Arena zurück. Mehr Details zum Comeback.

Justin Eilers bereitet sein Comeback für Dynamo Dresden vor. Der Aufstiegsheld kehrt am 12. Dezember zum 15. Walter-Fritzsch-Turnier in die Ballsport Arena zurück. Er spielt für das Traditions-Team gegen den 1. FC Köln in Gruppe B. Das Event beginnt um 13:15 Uhr unter der Schirmherrschaft von Ulf Kirsten.

Historischer Hintergrund der Karriere von Justin Eilers

Eilers stand von 2014 bis 2016 für Dynamo Dresden auf dem Platz. In seiner zweiten Saison erzielte er 23 Tore. Er wurde Torschützenkönig und Drittliga-Spieler des Jahres. Dies trug maßgeblich zum Zweitliga-Aufstieg bei. Zehn Jahre nach seinem letzten Spiel für die SGD schnürt er jetzt wieder seine Stiefel. Der 38-Jährige bezeichnete die Zeit als seine zwei erfolgreichsten Profi-Jahre.

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Verletzungen prägten die Zeit nach Dynamo Dresden

Die Karriere setzte sich nach Dresden nicht reibungslos fort. Stationen wie Werder Bremen, Griechenland und der SC Verl waren geprägt von Verletzungen. Eilers nennt Hüfte, Kreuzbandriss und Muskelinfektion als Ursachen. Er beschreibt diese Phase als brutale Tortur. Der Körper sei das Kapital eines Profisportlers, sei man dann aber nicht mehr Herr der Lage.

Neuer Berufsweg in der Medizintechnik und Privatleben

Inzwischen hat Eilers einen neuen beruflichen Weg eingeschlagen. Er lebt in seiner Heimatstadt Braunschweig. Er arbeitet in der Medizintechnik im Außendienst. Seine Aufgabe sind Schulungen für medizinische Produkte wie Stents und Herzschrittmacher. Zudem betreut er Bestände für Pharmaunternehmen. Fußball spielt er weiterhin aus Spaß an der Freude. Aktuell steht er beim Bezirksligisten SC Vahdet Braunschweig auf dem Feld.

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Teamkonstellation und Gegner beim Fritzsch-Turnier

Das Team von Dynamo tritt in Gruppe B an. Neben Eilers sind Lars Jungnickel, Sascha Pfeffer und Axel Keller mit von der Partie. Auch Christian Fröhlich, Robert Koch und Marc Hensel stehen im Kader. Sie treffen dort auf den 1. FC Köln. Die zwei Gruppensieger erreichen das Halbfinale. Eilers erwartet viel von sich selbst. Er hofft, beim Turniersieg mitzureden. Die Übertragung erfolgt live über MDR.

Symbolische Rolle für die Zweitligamannschaft von Dynamo

Am 12. Dezember steht für Dynamo Dresden gleich doppelt Cottbus auf dem Programm. Erst beim Turnier in der Ballsport Arena. Dann im Harbig-Stadion im Kampf um wichtige Zweitliga-Punkte um 20:30 Uhr. Eilers ist bei beiden Auftritten live dabei. Erst auf dem Feld, dann auf der Tribüne. Er bezeichnet sich selbst als kleinen Talismann für die aktuelle Mannschaft. Er komme ein bis zwei Mal zu Spielen der Jungs. Bisher habe er nur Siege gesehen. Das kann gern so bleiben.