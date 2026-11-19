Nach dem ersten NFL-Sieg der Chargers wurde das Anwesen von Madison Beer in den Hollywood Hills von maskierten Tätern heimgesucht. Die Polizei ermittelt.

Der Quarterback der Los Angeles Chargers, Justin Herbert, feierte am Montagabend in Baltimore mit dem Team seinen ersten Saisonsieg in der NFL, nachdem er zuvor acht Spiele verloren hatte. Die Partie endete mit einem knappen 23:20-Erfolg über die Baltimore Ravens und markierte eine Wende für das als schwächstes Team der Liga eingestufte Franchise. Diese sportliche Genugtuung wurde jedoch zwei Tage später durch ernste Sicherheitsvorfälle im Privatleben seiner Verlobten überschattet.

Polizeieinsatz bei Madison Beer in Los Angeles

Am Mittwochabend gegen 19:56 Uhr Ortszeit meldete ein Anrufer der Polizei zwei maskierte und dunkel gekleidete Männer mit Rucksäcken auf dem Grundstück von Madison Beer in den Hollywood Hills. Zusätzlich wurde ein weißer SUV vor dem Anwesen der 27-jährigen Sängerin beobachtet, was zu einer sofortigen Reaktion des Los Angeles Police Department (LAPD) führte. Mehrere Streifenwagen rückten an, um das Grundstück abzuriegeln und das Innere der Villa zu durchsuchen.

Also read Harrison Ford und Calista Flockhart feiern ersten gemeinsamen Preis

Trotz der intensiven Suchmaßnahmen konnten die Beamten keine verdächtigen Personen noch Spuren eines tatsächlichen Einbruchs im Haus finden. Videoaufnahmen vom Einsatzort zeigen, dass Madison Beer und Justin Herbert unverletzt vor ihrem Haus stehen und mit den Einsatzkräften sprechen. Ob die beiden Prominenten zum Zeitpunkt des Vorfalls im Gebäude anwesend waren, blieb offiziell unbestätigt, wobei ein kürzlich auf Instagram gepostetes Foto ihrer Katze darauf hindeutet, dass sich die Sängerin zumindest zeitweise im Haus aufhielt.

Vorgeschichte und Nachbarn in der Region

Der Anlass für die Alarmierung der Polizei lag in der Nähe des Anwesens, das Madison Beer vor vier Jahren für 5,5 Millionen Dollar erworben hat. Ein Nachbar hatte die verdächtigen Personen auf seiner Überwachungskamera registriert und daraufhin den Notruf gewählt. Die Zentrale der Polizei stufte den Vorfall daraufhin als versuchten Einbruch ein, was die hohe Alarmbereitschaft der Einsatzkräfte rechtfertigte.

Advertisement

Die Sicherheitslücken in der Region wurden durch einen ähnlichen Vorfall nur 23 Stunden zuvor verschärft, der sich auf das Anwesen der Tennis-Stars Sloane Stephens in Sherman Oaks konzentrierte. Dieses Haus befindet sich nur etwa 14 Kilometer von Beers Residenz entfernt. Sloane Stephens, die US-Open-Siegerin von 2017, befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht in Kalifornien, sondern verfolgte ein Basketball-Spiel der Cleveland Cavaliers gegen die Chicago Bulls in Ohio.

Details zum Angriff auf Sloane Stephens

Zwei maskierte Täter versuchten in Sherman Oaks, die Glastür des Hauses von Sloane Stephens mit einem Brecheisen einzuschlagen. Dieser brutale Angriff löste einen stillen Alarm aus und verursachte zusätzlich Panik bei den Hunden im Inneren des Gebäudes. Da die Tennisspielerin nicht zu Hause war, befand sich ein Haussitter im Objekt, der auf die Eindringlinge aufmerksam wurde und diese zur Flucht zwang, als er sie stellte.

Für Justin Herbert und seine Verlobte bedeutet dieser Vorfall eine deutliche Unterbrechung der positiven Stimmung nach dem historischen Sieg in der NFL. Während Herbert mit dem Team die Fehler der ersten acht Saisonsiege korrigierte, stand Madison Beer angesichts des viralen Foto ihrer Stylistin Harper Slate während der Elle Gala konfrontiert mit der Realität der Bedrohung in ihrer unmittelbaren Wohnumgebung in Hollywood Hills.