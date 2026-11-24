Apple TV streamt die vierteilige Doku-Serie TIMBERLAKE ab 11. Dezember. Einzigartige Einblicke in das Leben des 45-jährigen Superstars mit unveröffentlichtem Archivmaterial.

Der weltweit bekannte Sänger und Entertainer Justin Timberlake hat eine exklusive Dokumentation für die Streaming-Plattform Apple TV unterzeichnet. Die vierteilige Serie bietet einen bis dato einzigartigen Einblick in das Leben des 45-jährigen Starartisten, der von seinem Status als Kinderstar bis zu seiner aktuellen Position als internationaler Superstar zurückblickt. Die erste Episode der Reihe wird am 11. Dezember weltweit auf Apple TV verfügbar sein.

Unveröffentlichtes Material und persönliche Einblicke

Die Dokumentation TIMBERLAKE verspricht, den Künstler hinter den öffentlichen Schlagzeilen zu zeigen. Timberlake teilt mit Apple seine persönliche Perspektive auf sein Leben und seine Karriere, abseits der medialen Inszenierung. Dabei kommen bislang unveröffentlichte Archivaufnahmen zum Einsatz, die einen seltenen Blick hinter die Kulissen ermöglichen. Die Serie enthält zudem exklusive Interviews mit Familienmitgliedern, engen Freunden und langjährigen Wegbegleitern, die das Spektrum seiner Entwicklung ergänzen.

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Karriereverlauf von Boyband-Star zu Solokünstler

Die Serie widmet sich den wesentlichen Stationen der Laufbahn von Justin Timberlake. Sein Weg führte ihn zunächst als Kinderstar in die Öffentlichkeit, bevor er mit der Boyband *NSYNC den internationalen Durchbruch feierte. Dieser Erfolg legte den Grundstein für eine hochkarätige Solokarriere und Tätigkeiten als Schauspieler. Die Dokumentation spannt den Bogen über drei Jahrzehnte Musik- und Popkulturgeschichte und beleuchtet sowohl die globalen Erfolge als auch die Herausforderungen, die mit ständiger Aufmerksamkeit einhergehen.

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Streaming-Strategie von Apple und Serien-Termine

Apple setzt bei seinen Original-Produktionen erneut auf etablierte Namen und spektakuläre Geschichten. Die Ausstrahlung der vierteiligen Serie folgt einem festen Zeitplan: Nach der Premiere am 11. Dezember folgt die dritte Episode am 18. Dezember, während das Finale am 23. Dezember startet. Dieses Vorgehen ist konsistent mit anderen großen Produktionen des Anbieters, darunter die Comedy-Serie Ted Lasso, der Mystery-Hit Severance, das Medien-Drama The Morning Show sowie die britische Spionageserie Slow Horses. Mit dem Film CODA hat Apple zudem Oscar-Geschichte geschrieben.

Weitere erfolgreiche Produktionen der Plattform

Neben Justin Timberlake präsentiert Apple TV weitere namhafte Dokumentationen und Serienreihen. Zu den aktuellen Highlights zählen The Super Models, das die legendären Laufsteg-Stars der 1990er Jahre porträtiert, sowie STEVE!, eine Produktion über die Comedy-Legende Steve Martin. Ergänzt wird das Programm durch die aufwendig produzierte Naturdokumentationsreihe The Secret Lives of Animals. Diese Vielfalt unterstreicht das Engagement von Apple, hochwertige Inhalte mit großem Bekanntheitsgrad zu produzieren und einem breiten Publikum zugänglich zu machen.