Justin Timberlake dementiert langjährige Spekulationen, sein Hit What Goes Around komme aus dem Privatleben. Der Sänger bestätigt, das Lied handle von einem Freund.

Justin Timberlake hat ein jahrzehntealtes Gerücht um seinen Mega-Hit What Goes Around definitiv widerlegt. Der US-Sänger bestätigte im Podcast Re-Rank, dass das Lied nicht aus seiner eigenen Biografie stammt.

Ursprung des Hits What Goes Around

Im Gespräch mit Moderator Jordan Rose im Podcast Re-Rank stellte Justin Timberlake klar, dass der Song die Trennung eines Freundes verarbeitet. Der 45-Jährige erklärte, dass ihm dieser Freund von seiner Trennung berichtete, woraufhin die Idee für den Song entstand.

Also read Justin Timberlake bringt seine Söhne & seine Nichte mit auf den Laufsteg

Timberlake betonte, dass die Komposition extrem schnell erfolgte. Er gab an, das Lied in knapp 20 Minuten geschrieben zu haben. This Geschwindigkeit unterstreicht die spontane Kreativität hinter diesem Popklassiker.

Verbindung zu Britney Spears widerlegt

Seit der Veröffentlichung im Jahr 2006 kursierten hartnäckige Gerüchte, der Song handle von Timberlakes einstiger Beziehung zu Britney Spears. Die beiden Popstars waren von 1999 bis 2002 liiert, wobei Timberlake damals noch Teil der Boygroup N*SYNC war.

Advertisement

Fans sahen in What Goes Around eine Fortsetzung zu Timberlakes Lied Cry Me a River aus dem Jahr 2002. Timberlake bestätigte jedoch nie, dass sein persönliches Ende mit Spears der Auslöser war. Die Spekulationen wurden zudem durch das Musikvideo geschürt, in dem eine der Schauspielerin nicht unähnliche Frau zu sehen ist.

Album FutureSex und aktuelle Karriere

What Goes Around erschien 2006 auf dem Album FutureSex/LoveSounds. Der Song thematisiert ein schmerzhaftes Beziehungsende nach Untreue. Dabei erfährt die Ex-Partnerin Selbiges in einer neuen Beziehung.

Im Podcast bezeichnete Justin Timberlake den Hit als einen seiner absoluten Favoriten. Er erstellte gemeinsam mit Jordan Rose eine Top Ten seiner erfolgreichsten Songs. Timberlake ist seit 2012 mit der Schauspielerin Jessica Biel verheiratet. Das Paar hat zwei Söhne.

Medienreaktionen und historische Einordnung

Die Dementi klären missverständliche Interpretationen der Öffentlichkeit auf. Lange Zeit wurde angenommen, der Hit drehe sich um reale Ereignisse aus Timberlakes Leben.

Advertisement

Die Klarstellung zeigt, wie stark Künstler von ihren Fans mit ihren Rollen verwechselt werden. Timberlake nutzt diese Plattform, um historische Irrtümer auszuräumen.