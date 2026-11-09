Justin Timberlake und Zaya Biel bei Benefiz-Modenschau für Down-Syndrom

Justin Timberlake und seine Söhne unterstützten Nichte Zaya Biel bei einer Benefiz-Modenschau, die 2,7 Millionen Dollar für die Forschung zum Down-Syndrom einbrachte.

Justin Timberlake (45) trat mitten auf dem Laufsteg auf, um seine siebenjährige Nichte Zaya zu unterstützen. Bei dieser Benefiz-Modenschau der GLOBAL Down Syndrome Foundation stand die Familie im Mittelpunkt, die sonst übliche Diskretion hinter sich ließ. Die Veranstaltung diente dazu, finanzielle Mittel für die medizinische Versorgung und die Forschung von Menschen mit Down-Syndrom zu beschaffen.

Hochkarätiger Auftritt der Familie

Zaya Biel lief fröhlich über den Laufsteg, flankiert von ihren Cousins Silas (11) und Phineas (6). Die kleine Zaya stach in einem zarten Tüllkleid und schwarzen Fransenstiefeln besonders hervor. Justin Timberlake hielt seine Nichte fest an der Hand, während sie zwischen ihren beiden Verwandten ging. Seine Söhne schlossen sich der Gruppe an und ließen ihre strahlenden Gesichter für die Kameras sehen.

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Normalerweise hält Justin Timberlake seine Kinder Silas und Phineas konsequent aus dem Rampenlicht. Die Familie zieht den Vorzug, abseits des Hollywood-Trubels in Montana zu leben, damit die Jungen unbeschwert aufwachsen können. Für diese besondere Gelegenheit machten sowohl Justin Timberlake als auch seine Söhne eine bemerkenswerte Ausnahme. Sie zeigten sich stolz an der Seite von Zaya, um ihre Unterstützung öffentlich zu demonstrieren.

Stiftung und Hintergrund der Aktion

Der Anlass für diesen ungewöhnlichen öffentlichen Auftritt war die Benefiz-Modenschau der GLOBAL Down Syndrome Foundation. Zaya ist die Tochter von Rose Biel und Justin Biel (41), dem jüngeren Bruder von Jessica Biel (44). Als globale Botschafterin der Stiftung setzt sich Zaya bereits seit Jahren gemeinsam mit ihrer Familie für Menschen mit Down-Syndrom ein. Sie verkörpert damit ein wichtiges Symbol für die Akzeptanz und das Potential der von dieser genetischen Besonderheit betroffenen Personen.

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Jessica Biel, die Ehefrau von Justin Timberlake, war bei dieser spezifischen Modenschau leider nicht anwesend. Sie musste aufgrund von Dreharbeiten zu einer anderen Verpflichtung verreisen. Dennoch stand Justin Timberlake seiner Frau und ihren gemeinsamen Werten treu zur Seite. Seine Anwesenheit auf dem Laufsteg unterstrich die Bedeutung, die er dieser causa beimisst, und sorgte für eine intensive mediale Aufmerksamkeit.

Finanzieller Erfolg und Zukunftsaussichten

Die Bilanz des Abends fiel für die Stiftung außerordentlich positiv aus. Bei der Benefiz-Modenschau konnten beeindruckende 2,7 Millionen Dollar eingesammelt werden. Diese beträchtliche Summe fließt direkt in die Forschung und die medizinische Versorgung von Menschen mit Down-Syndrom ein. Damit wird ein konkreter Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität und der therapeutischen Möglichkeiten geleistet.

Justin Timberlake drückte seine tiefe Verbundenheit zur Familie und zur Stiftung in rührenden Worten aus. Er erklärte, dass er und seine Frau Jessica Biel Zaya über alles lieben. Sie seien unglaublich stolz darauf, wie sie die Welt verändert. Der Sänger betonte zudem, dass jeder Mensch mit Down-Syndrom die Chance verdient, sein volles Potenzial auszuschöpfen. Die Arbeit der GLOBAL Down Syndrome Foundation liege ihm daher besonders am Herzen und werde von ihm aktiv unterstützt.