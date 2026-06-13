Justin Trudeau, der ehemalige kanadische Premierminister, entschied sich für das US-Spiel statt Kanada-Spiel, was zu Entrüstung in Kananda führte. Einige Nutzer beschuldigten Trudeau von Betrug und bezeichneten ihn als den meistgehassten Mann Kanadas.

Justin Trudeau , der ehemalige kanadische Premierminister und Partnerin Katy Perry , saßen bei der Eröffnungsspiel-Show der USA gegen Paraguay im SoFi Stadium in Los Angeles. Zuvor hatte Perry die US-Nationalhymne mit einem langen silbernen Kleid gesungen.

Die Entscheidung des Ex-Premiers, das US-Spiel zu besuchen, löste Entrüstung aus, insbesondere in den sozialen Medien. Einige Nutzer beschuldigten Trudeau von Betrug und bezeichneten ihn als den meistgehassten Mann Kanadas. Sportlich verlief der Abend erfolgreich für die USA, das Team setzte sich im Auftaktspiel mit 4:1 gegen Paraguay durch





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