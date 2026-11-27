Die Schauspielerin Justine Lupe freut sich auf das zweite Kind. Sie verkündet die Schwangerschaft an Thanksgiving mit einem kreativen Familienfoto.

Die Schauspielerin Justine Lupe erwartet mit ihrem Ehemann Tyson Mason ihr zweites Kind. Die Bekanntgabe erfolgte am Donnerstag, dem 26. November, anlässlich des US-amerikanischen Thanksgiving-Feiertags. Die 37-jährige Star der Serie Nobody Wants This nutzte den familiären Anlass, um ihre Freude über das erwartende Baby mit einer kreativen Geste zu teilen.

Kreative Ankündigung mit Thanksgiving-Motiv

Lupe postete ein glückliches Familienfoto auf ihren sozialen Kanälen. Das Bild zeigt sie zusammen mit ihrem Mann Tyson Mason, der gemeinsamen zweijährigen Tochter Ellis sowie dem Familienhund. Im Fokus steht dabei ein besonderer optischer Clou: Ihr Babybauch ist bemalt und zeigt einen stilisierten Truthahn. Dieses Motiv passt thematisch perfekt zur traditionellen Thanksgiving-Kulisse.

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Zusätzlich veröffentlichte sie ein Nahaufnahme-Foto des bemalten Bauches. Begleitet wurde die Ankündigung von einem Text, der mit einem Augenzwinkern geschrieben war. Sie formulierte: Dankbar für alles, was gerade brutzelt und heute schon fertig gebacken ist. Damit bezog sie sich humorvoll auf die üblichen Thanksgiving-Mahlzeiten, die oft von Braten und Backwerk geprägt sind.

Dreharbeiten während der ersten Schwangerschaftsmonate

Die Schauspielerin gab im Nachhinein Einblicke in ihre aktuelle Arbeitssituation. Sie erzählte, dass sie während der ersten fünf Monate ihrer jetzigen Schwangerschaft die komplette neue Staffel ihrer Serie Drehs absolvierte. Zu diesem Zeitpunkt wusste ein Großteil des Casts und der Crew von der Schwangerschaft noch nichts. Die Produktion lief also zunächst ohne Wissen um ihre Lage weiter.

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Eine Ausnahme bildete ihre Serienkollegin Kristen Bell. Die 46-jährige Darstellerin wurde als Erste eingeweiht. Lupe berichtete bei der Jennifer Hudson Show von der Aufklärung. Sie habe die Nachricht bei einem gemeinsamen Workout-Treffen mit Bell geteilt. Bell trug zu diesem Zeitpunkt eine Gesichtsmaske und rannte vor Aufregung damit herum.

Kristen Bell spielt in Nobody Wants This gemeinsam mit Lupe die Schwester von Justine Lupe Figur. In der Serie treten die beiden als Morgan und Joanne auf. Die Charaktere betreiben einen Sex- und Beziehungs-Podcast. Die Bekanntschaft der Schauspielerinnen reicht jedoch weiter zurück, da sie auch in der Serie Succession gemeinsam zu sehen waren.

Frühere Erfolge und Familie mit Ellis Mason

Justine Lupe wurde einem breiten internationalen Publikum vor allem durch ihre Rolle der Willa Ferreyra in der HBO-Serie Succession bekannt. Dort ist sie als Partnerin und spätere Ehefrau von Connor Roy zu sehen. Connor Roy wird in der Serie von Alan Ruck gespielt, der im Alter von 70 Jahren steht. Er ist der älteste Sohn des fiktiven Medienmoguls Logan Roy, dargestellt von Brian Cox.

Lupe würdigte in Interviews ihre Erfahrung mit dem Erfolgsserie. Sie beschrieb ihre Serienpartnerin Kristen Bell als bezaubernd und witzig. Besonders schätze sie an der Zusammenarbeit die unbekümmerte Art ihrer Kollegin. Neben der beruflichen Karriere steht für die 37-Jährige ihre kleine Familie im Mittelpunkt. Sie lebt mit ihrem Mann und der zweijährigen Tochter Ellis zusammen.

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Die Familie freut sich auf das nächste große Abenteuer. Die genaue Geburtsdaten für Baby Nummer zwei hat Justine Lupe bei der Ankündigung am 26. November noch nicht bekannt gegeben. Die Schwangerschaft verläuft aktuell unter der Beobachtung der fanatischen Community, die bereits mit der neuen Staffel von Nobody Wants This beschäftigt ist.