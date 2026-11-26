Die zuständigen Richter in Jerusalem haben der Staatsanwaltschaft empfohlen, die schwerwiegendsten Korruptionsvorwürfe gegen den ehemaligen israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu fallen zu lassen, was dieser als großen politischen Erfolg wertet.

Gegen Israel s Regierungschef Netanjahu läuft seit Jahren ein Korruptionsprozess. Seit sechseinhalb Jahren läuft gegen Israel s bisherigen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu ein Korruptionsverfahren - die zuständigen Richter haben nun empfohlen, die schwerwiegendsten Anklagepunkte fallen zu lassen.

Netanjahu wertete diese Einschätzung als großen Erfolg und sprach von einem Zusammenbruch des Prozesses gegen ihn. Netanjahu und seiner rechtsreligiösen Regierung gelang es bei der Wahl in Israel vor rund einem Monat nicht, ihre Mehrheit im Parlament zu halten. Er kämpft deshalb derzeit darum, Regierungschef zu bleiben. Die Richter-Empfehlung gibt ihm erst einmal Auftrieb.

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Was bedeutet das konkret für seine politische Zukunft? Netanjahu wird in dem seit Mai 2020 laufenden Korruptionsverfahren unter anderem vorgeworfen, als Kommunikationsminister dem Telekom-Riesen Bezeq Vergünstigungen gewährt zu haben. Im Gegenzug soll das zum Konzern gehörende Medium „Walla“ positiv über ihn berichtet haben.