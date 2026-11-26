Für 14,95 Euro können dm-Kundinnen und -Kunden in manchen Filialen Augen auf Erkrankungen überprüfen lassen. Die Wettbewerbszentrale sieht den Patientenschutz berührt. Wie entscheidet das Gericht?

will das Landgericht Karlsruhe heute ein Urteil verkünden. Die Wettbewerbszentrale hat gegen das Angebot geklagt und unter anderem mit dem Patientenschutz argumentiert. Der Vorsitzende Richter Steffen Wesche deutete im September bei der mündlichen Verhandlung an, dass es rein aus formalen Gründen kein Problem sein dürfte, wenn dm-Mitarbeitende und keine Ärzte die Screenings durchführen oder eines der Geräte gemäß Vorgaben eigentlich nur bei Optikern und Augenärzten eingesetzt werden soll.

Wichtig sei, dass keine Gefahr für die Gesundheit bestehe. Hierzu sollten beide Seiten schriftlich Stellung nehmen. Gestartet hatte dm das Angebot für 14,95 Euro im vergangenen Jahr in acht Filialen. Den Angaben nach werden die Screenings mit Hilfe von KI zum Beispiel auf Grünen Star hin ausgewertet.

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Das Ergebnis werde ärztlich geprüft, heißt es. Auf der Internetseite weist dm darauf hin, dass das Screening keine medizinische Diagnose oder ärztliche Untersuchung ersetze. Laut Richter Wesche wurden vor der Verhandlung monatlich insgesamt rund 3.000 Screenings in den Pilotfilialen durchgeführt. Täglich gebe es bei etwa 40 Teilnehmenden Hinweise auf eine Erkrankung.