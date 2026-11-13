Ein US-Gericht hat den Antrag der FIFA-Tochtergesellschaften abgelehnt, sich an den rechtlichen Auseinandersetzungen um den gescheiterten WM-Investorendeal zu beteiligen.

Ein US-Gericht hat den Antrag von zwei Tochtergesellschaften der FIFA abgelehnt, sich an den laufenden rechtlichen Verfahren rund um den gescheiterten Investorendeal für die Weltmeisterschaft einzuschalten. Dies stellt eine klare Abgrenzung des Weltverbandes in dem komplexen Rechtsstreit dar, an dem sich auch die UEFA sowie Finanzinstitutionen wie JP Morgan beteiligen. Die FIFA -Firmen hatten versucht, das Verfahren zu beeinflussen oder zumindest darauf einzuwirken, scheiterten dabei jedoch vor den Richtern.

Ablehnung der Parteinahme durch US-Richter

In den vorliegenden Gerichtsunterlagen wird deutlich, dass die Richter keine Anzeichen sahen, welche die FIFA als Partei in einem möglichen künftigen Strafverfahren identifizieren würden. Es wurden keine Tatsachen vorgetragen, die darauf hindeuten könnten, dass die US-amerikanischen FIFA-Gesellschaften oder die FIFA selbst als Angeklagte in Betracht kommen. Der Weltverband betonte in einer offiziellen Stellungnahme am Freitag, dass weder er noch eine andere Einrichtung zur Vorlage von Unterlagen verpflichtet worden sei. Die Entscheidung bezog sich spezifisch auf den Antrag der US-Tochtergesellschaften, sich den von der UEFA angestrengten Verfahren anzuschließen.

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Rechtliche Position der UEFA und der Anklagepunkte

Der Kontext dieser rechtlichen Manöver ist die Vorbereitung einer möglichen Strafanzeige in der Schweiz durch die UEFA. Diese richtet sich gegen FIFA-Präsident Gianni Infantino und möglicherweise weitere hochrangige Funktionäre des Weltverbandes wegen kriminelier Misswirtschaft. Im August hatten die Europäer beantragt, relevante Unterlagen von verschiedenen Parteien herauszugeben, darunter von der FIFA und der Investmentgesellschaft Thrive Capital. Thrive Capital fungierte als Hauptinvestor und spielte eine zentrale Rolle im Plan von Infantino. Diese Dokumente sollen potenziell als Beweismittel in einem späteren Verfahren dienen können, falls die Anzeige erfolgt.

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Untersuchungen zur Rolle von Thrive Capital und JP Morgan

Die UEFA kritisierte in ihrem Antrag scharf, dass der geplante Deal dazu gedacht gewesen sei, Gianni Infantino und einem kleinen Kreis von Eingeweihten eine dauerhafte Beteiligung an den wertvollsten Vermögenswerten der FIFA zu verschaffen. Zudem sollten diesen Personen anderweitige Gewinne aus demDeal ermöglicht werden, was zum Nachteil der FIFA, ihrer Mitglieder und anderer Akteure innerhalb der Fußballfamilie gegangen sei. Die rechtlichen Schritte betreffen auch JP Morgan, das ebenfalls von der UEFA verklagt wurde. Das Gericht hat sich in dieser aktuellen Entscheidung nicht mit der Rechtmäßigkeit des Antrags der UEFA befasst, sondern nur die Parteinahme der FIFA-Tochterunternehmen verworfen.

Folgen für die Zukunft des FIFA-Präsidenten

Die Ablehnung des Antrags der FIFA-Töchtergesellschaften bedeutet, dass der Weltverband formell nicht als Parteiein Verstoß gegen die Verfahrensabläufe geltend machen kann. Es müssen daher auf Basis dieser spezifischen Bewegung keine Unterlagen vorgelegt werden. Dennoch bleibt die Spannungen zwischen der UEFA und der FIFA hoch, da die europäischen Fußballverbander weiterhin auf eine Aufklärung der Umstände des gescheiterten Deals bestehen. Die Situation deutet darauf hin, dass sich die rechtlichen Auseinandersetzungen noch über einen längeren Zeitraum hinziehen werden, wobei die Schweizer Justiz als möglicher Schauplatz einer zukünftigen Anklage im Fokus bleibt. Die Position von Gianni Infantino bleibt durch diese Entwicklungen unter starkem Druck.