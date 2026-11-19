Das Oberlandesgericht Braunschweig hebt die Haftstrafen für Ramona und Thorsten R. auf. Sie wurden aufgrund erfundener Berichte ihrer Tochter Josephine R. zu Unrecht verurteilt.

Das Oberlandesgericht Braunschweig hat am 19. Oktober 2023 das Urteil im Verfahren gegen Ramona R. und ihren Partner Thorsten R. aufgehoben. Die beiden wurden zuvor zu hohen Haftstrafen verurteilt, wobei Ramona R. zusätzlich zu einer Freiheitsstrafe eine nachträgliche Sicherungsverwahrung auferlegt bekam. Die Grundlage für diese schwerwiegende justizielle Entscheidung waren detaillierte Beschuldigungen ihrer Tochter Josephine R., die in ihrem Umfeld einen sadistischen Missbrauchsmeldeten.

Auslöser waren psychische Krisen

Der Konflikt zwischen den Familienmitgliedern begann bereits vor der eigentlichen juristischen Eskalation. Noch im Jahr 2016 feierten Josephine R. und ihre Mutter Ramona R. gemeinsam mit ihren jeweiligen Partnern eine Doppelhochzeit in Goslar. Dieser Schritt war von Josephine initiiert worden, um mit ihrem damaligen Ehemann Enrico und ihrem gemeinsamen Sohn ein gemeinsames Zuhause zu gründen. Als die Wohnung nebenan frei wurde, zog die Mutter mit ihrem neuen Partner dort ein.

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Kurz nach dem Einzug verschlechterte sich der Zustand von Josephine R. massiv. Sie gab an, sich überfordert zu fühlen und bat um Hilfe. Ihre Mutter Ramona R. erklärte gegenüber dem NDR, dass ihre Tochter bereits länger unter psychischen Problemen litt. Dies führte dazu, dass Josephine R. zunächst in eine tagesklinische Betreuung kam. Der Ehemann Enrico fühlte sich von der Situation überrollt und zog nach einem heftigen Streit aus der gemeinsamen Wohnung aus.

Jugendamt und Polizei leiten Ermittlungen ein

Das Jugendamt griff in die Familiensituation ein, da Josephine R. ihren Ehemann Enrico der Vergewaltigung beschuldigte. Die Behörde handelte in der Annahme, die junge Frau werde von ihrem Mann sexuell misshandelt. Dieser Verdacht wurde weiter eskaliert, als Josephine R. im Jahr 2020 im Rahmen von familienhilfeunterstützenden Gesprächen weitere schwere Vorwürfe in den Raum stellte. Eric Westermann, Gerichtsreporter der Braunschweiger Zeitung, bestätigte, dass die Ermittlungen der Polizei zunächst auf den Vorwurf der häuslichen sexualisierten Gewalt fokussiert waren.

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Durch die anhaltenden Anschuldigungen änderte sich das Narrative der Täter und Opfer radikal. Josephine R. lernte in der Klinik Miriam A. kennen, mit der sie eine enge Bindung einging. Beide zogen im Februar 2021 aus der Klinik aus und lebten direkt neben der Wohnung von Ramona R. Josephine R. begann nun, ihre Vorwürfe auf ihre Mutter und den Stiefvater zu richten. Sie gab an, seit ihrer Kindheit systematisch von der Mutter und dem Stiefvater missbraucht und als Sexsklavin gehalten worden zu sein.

Polizeirazzia und Verhaftung

Die Polizei ging den neuen, extremen Anschuldigungen nach und stürmte im Juli 2022 die Wohnung von Ramona R. und Thorsten R. In der Folge wurden beide verhaftet. Die Anklage lautete auf schwere Fälle von Vergewaltigung, Körperverletzung, Freiheitsberaubung und versuchten Mord. Ramona R. schilderte den Vorfall später als blanke Horror-Situation. Die Beweislage schien zunächst gegen die Eltern zu sprechen, da Josephine R. ihre Aussagen vor Gericht aufrechterhielt und detaillierte Gräuel geschildert wurden.

Ein zentraler Faktor, der später zum Zweifel an der Wahrheit führte, war die Analyse der digitalen Spuren. Die Chatverläufe, die das Verhältnis zwischen der Mutter und der Tochter beschrieben, wiesen keine Anzeichen der geschilderten Folter oder der Unterdrückung auf. Die Mutter gab an, dass der entscheidende Chatverlauf auf dem Handy von Josephine R. gelöscht worden war. Diese Diskrepanz zwischen den dramatischen mündlichen Schilderungen und den digital erhaltenen Beweisen machte die Ermittler misstrauisch.

Einschreiten der Staatsanwaltschaft und Aufhebung

Im Dezember 2021 wurde auch Miriam A. verhaftet. Sie stand unter dem Verdacht, Josephine R. als Sexsklavin gehalten zu haben. Miriam A. bekannte sich im Juni 2022 vor Gericht schuldig. In ihrem Geständnis erhob sie zudem die absurde Behauptung, ihr eigener Vater Erdal A. sei in den Missbrauch involviert gewesen. Dies führte zu weiteren Ermittlungen und der Verhaftung von Erdal A., der sich von diesen Vorwürfen vernichtet fühlte. Die Verwirrung in der Öffentlichkeit war groß, da sich die Rollen von Tätern und Opfern ständig wandelten.

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Die Staatsanwaltschaft Braunschweig leitete schließlich ein eigenes Prüfverfahren ein, um die ursprünglichen Urteile gegen Ramona R. und Thorsten R. zu überprüfen. Das Oberlandesgericht Braunschweig kam zu dem Schluss, dass die Verurteilung auf fehlerhaften Tatsachenfeststellungen beruhte. Da die Kernvorwürfe der Tochter als nicht haltbar eingestuft wurden, sind die Haftstrafen und die angeordnete Sicherungsverwahrung aufzuheben. Die Familie R. sieht sich nun in der Situation, nach Jahren der Haft und der Zerstörung ihres Lebens für ihre Unschuld rehabilitiert zu werden.

Wirkung auf die Familie

Die Ereignisse haben das Leben der Familie R. nachhaltig verändert. Ramona R. und Thorsten R. waren monatelang in Untersuchungshaft und wurden dann zu hohen Freiheitsstrafen verurteilt. Die zusätzliche Anordnung der Sicherungsverwahrung für Ramona R. bedeutete eine potenziell lebenslange Einschränkung der Freiheit nach Verbüßung der Strafe. Die Familie bezeichnet die gesamte Situation als konstruiert und manipuliert.

Die Öffentlichkeit und die lokalen Medien berichten nun differenziert über den Fall. Der Fokus liegt nicht mehr auf den grausamen Vorwürfen der Tochter, sondern auf der Tragödie einer falschen Verurteilung. Es bleibt abzuwarten, welche Schritte die Familie R. unternimmt, um Schadensersatz und die vollständige Rehabilitation ihrer Reputation einzuklagen. Der Fall dient als warnendes Beispiel dafür, wie schnelle Justizurteile bei schwerwiegenden Anschuldigungen ohne sorgfältige Beweisanalyse katastrophale Folgen haben können.