Mecklenburg-Vorpommerns neuer Justizminister Michael Noetzel (Die Linke) ist wegen eines zwischenzeitlich gelöschten Beitrags in den sozialen Netzwerken mit Werbung für die Antifa in die Kritik geraten.

Mecklenburg-Vorpommerns neuer Justizminister Michael Noetzel ist wegen eines zwischenzeitlich gelöschten Beitrags in den sozialen Netzwerken mit Werbung für die Antifa in die Kritik geraten.

Konkret geht es um ein Foto, das ihn in einem T-Shirt mit einem historischen Antifa-Logo aus dem Jahr 1932 und erhobener linker Faust zeigt, wie der NDR zuerst berichtete. Dazu hatte Noetzel geschrieben, dass es für junge Menschen wichtig sei, zu Antifa-Treffen zu gehen. Der Beitrag sei inzwischen wieder online, hieß es aus dem Justizministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Das Foto sei kurzzeitig gelöscht worden.

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Es gebe aber von dem T-Shirt und dem Logo weitere Fotos auf unterschiedlichen Accounts, heißt es. Kritik daran übten CDU und AfD. So forderte der Staatsminister für Bund-Länder-Zusammenarbeit im Bundeskanzleramt, Philipp Amthor , der auch kommissarisch den CDU-Landesverband führt, Noetzel müsse sich "jetzt unmissverständlich erklären, wie er sich gegenüber linksextremistischen und gewaltbereiten Gruppierungen innerhalb der Antifa-Szene positioniert". Derweil sagte AfD-Fraktionschef Enrico Schult: "Wenn man sich so schwertut, sich von gewaltbereiten Strukturen zu distanzieren, dann ist man als Justizminister untragbar.