Mecklenburg-Vorpommerns Justizminister Michael Noetzel gerät wegen gelöschter sozialer Medien Posts unter Kritik. AfD und CDU fordern Antworten zur Vergangenheit.

Der frisch ernannte Justizminister von Mecklenburg-Vorpommern, Michael Noetzel, gerät durch vergangene Veröffentlichungen auf Social Media in die Kritik. Der Politiker der Partei Die Linke steht im Fokus, nachdem Ermittlungen des Norddeutschen Rundfunks (NDR) alte Beiträge mit Bezügen zur Antifa offenlegten. Besonders problematisch wird dabei das Timing der Löschung dieser Inhalte gesehen, das direkt mit seinem politischen Aufstieg zusammenfällt. Noetzel sieht sich nun einer intensiven politischen Auseinandersetzung ausgesetzt, die seine Eignung für das höchste Justizamt des Landes infrage stellt.

Löschung der Videos zum Nominierungstag

Ein zentrales Element der aktuellen Debatte ist ein von Noetzel geteiltes Reel, das die erhobene Faust und ein T-Shirt mit dem Logo der Antifaschistischen Aktion zeigt. Dieses Video war laut Medienberichten seit dem 12. November nicht mehr in den sozialen Medien abrufbar. An genau diesem Datum wurde Michael Noetzel von seiner Partei Die Linke offiziell als Nachfolger im Amt des Justizministers vorgeschlagen. Diese zeitliche Übereinstimmung hat zu erheblichen Zweifel an der Transparenz des Politikers geführt, da keine Erklärung für die plötzliche Entfernung der Inhalte vorliegt.

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Weitere historische Bezüge zu Extremismus

Neben dem gelöschten Reel wurden weitere posts aus dem digitalen Archiv des Ministers gefunden, die den politischen Standort des neuen Amtsträgers detailliert widerspiegeln. Im Dezember 2025 teilte Noetzel einen Beitrag mit dem Antifa-Logo und der expliziten Empfehlung, Antifa-Treffen zu besuchen. Ein weiterer Beitrag vom 12. Mai 2025 war mit dem Hashtag #antifa versehen und bezog sich auf den Tag der Befreiung in der Stadt Demmin. Diese digitalen Spuren werden als klare Bekenntnisse zu linksextremen Positionen gewertet und stehen im direkten Widerspruch zu den hohen Anforderungen eines rechtsstaatlichen Ministeriums.

Politische Reaktionen von AfD und CDU

Enrico Schult, der Fraktionschef der Alternative für Deutschland (AfD), hat die Situation scharf kritisiert. Er bezeichnet die enge Nähe zu linksextremen und gewaltbereiten Strukturen als unfassbar und hebt hervor, dass Noetzel derartige Tendenzen nicht einmal mit einem Wort kritisiert habe. Die AfD hatte den Minister bereits im Juli unter Beobachtung, als er mit einem Schal des Fußballvereins IFC Rostock posierte. Dieser Verein stand in der Kritik, weil er sich Solidarität mit einer wegen linksextremer Gewalt verurteilten Frau und deren Mitangeklagten zeigte. Die AfD-Fraktion prüft nun intensiv, welche Kontakte Noetzel ins linksextreme Milieu unterhalten hat und ob diese andauern.

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Unzufriedenheit innerhalb der Union

Auch aus Reihen der Christlich Demokratischen Union (CDU) kommen deutliche Anfragen, die die politisch überparteiliche Bedenken gegen die Person des Ministers verdeutlichen. Philipp Amthor, der kommissarische Landesvorsitzende der CDU in Mecklenburg-Vorpommern und Staatsminister für Bund-Länder-Zusammenarbeit, monierte das Statement von Noetzel gegenüber dem NDR als dürftig. Amthor stellt die drängende Frage, warum die öffentliche Darstellung des Politikers sich genau ab dem Tag seiner Nominierung verändert hat. Er zweifelt daran, dass sich nur die Inszenierung geändert habe, und befürchtet, dass sich auch die tatsächliche politische Haltung dahinter verbirgt.

Amt des Justizministers und fehlende Stellungnahme

Mit der Übernahme des Justizressorts ist für Michael Noetzel die Verantwortung verbunden, einen Rechtsstaat zu gewährleisten, auf den sich alle Bürger verlassen können. Seine schriftliche Erklärung an den NDR betonte dieses Ziel zwar explizit, doch er weigerte sich, ein interview zu geben. Insbesondere die Gründe für die Löschung der kontroversen Videos blieben ungeklärt. Die Kombination aus der genauen zeitlichen Abfolge der Löschung und der weiterhin bestehenden politischen Kontroversen führt dazu, dass die Glaubwürdigkeit des neuen Ministers massiv angezweifelt wird, bevor seine Amtszeit überhaupt begonnen hat.