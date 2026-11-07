Justizministerin Hubig prüft AfD-Verbot nach Landtagswahl

Bundesjustizministerin Hubig fordert systematische Prüfung eines AfD-Verbotsverfahrens. Die CDU/CSU-SPD-Regierung unter Kanzler Merz diskutiert die rechtliche Situation nach der Wahlniederlage in Sachsen-Anhalt.

Die Debatte um den Umgang mit der rechtsextremen Alternativen für Deutschland hat durch den Wahlsieg der Partei bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt Anfang September neue Dynamik erhalten. Bundesjustizministerin Marco Hubig hat in der schwarz-rotgeführten Regierung unter Kanzler Friedrich Merz einen dringenden Appell zur Prüfung eines Verbotsverfahrens gegen die AfD gerichtet. Sie beabsichtigt, dafür auch die jüngst öffentlich gewordenen geleakten Parteidaten systematisch auswerten zu lassen.

Rechtliche Prüfung durch Bund-Länder-Arbeitsgruppe

Hubig betonte in ihrer Aussage, dass eine ernsthafte und systematische Untersuchung darüber stattfinden müsse, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für ein Verbot der Partei erfüllt sind. Diese Aufgabe soll eine spezielle Bund-Länder-Arbeitsgruppe übernehmen, die das vorliegende Material zusammenführen und juristisch aufbereiten wird. Die Justizministerin qualifizierte diese Frage als existenzielles Thema für den Bestand der deutschen Demokratie.

Also read Verbotsverfahren: Hubig will E-Mails bei Prüfung von AfD-Verbot nutzen

Der politische und juristische Entscheidungsweg soll auf einer soliden Faktenbasis ruhen, erklärte die Ministerin weiter. Sie gab an, dass wenn ein konkreter Antrag auf ein Parteiverbot realistische Erfolgsaussichten biete, dieser auch gestellt werden müsse. Dies signalisiert einen harten Kurswechsel im Umgang mit der politischen Konkurrenz im Bund.

Auswertung der geleakten Parteidaten

Neben den offiziellen Verfahrensschritten plant die Bundesjustizministerin, die im Oktober gehassten Daten der AfD für ihre Erkenntnisse zu nutzen. Rund 280 Gigabyte an Informationen, darunter gut 421.000 E-Mails aus den Jahren 2013 bis 2026 sowie mehr als 48.000 Dokumente wie Vorstandsprotokolle und Mitgliederlisten, könnten relevante Belege liefern. Hubig erklärte, dass alle Erkenntnisse herangezogen werden können, wenn sie Hinweise auf die Verfassungsfeindlichkeit der Partei geben.

Advertisement

Die Auswertung der geleakten Kommunikation wurde von großen Medien wie dem ZDF, dem Spiegel und dem österreichischen Standard mit technischer Unterstützung des Recherchenetzwerks OCCRP durchgeführt. Diese Materialien zeigen, welche Ansichten Parteimitglieder teilen, wenn sie in privaten Kanälen kommunizieren. Darin finden sich auch Informationen zu einer umstrittenen Spendenaffäre, die von den Medien als brisant beschrieben wurde.

Interne Widerstände und politische Positionen

Trotz des Vorstoßes von Hubig ist die Idee eines Verbotsverfahrens in der aktuellen Koalition aus CDU/CSU und SPD höchst umstritten. Der Vorsitzende der CSU, Markus Söder, hatte seine Ablehnung vor kurzem auf dem Parteitag in München eindringlich bekräftigt. Er argumentierte, dass eine solche Diskussion das Problem nicht löse, sondern es sogar noch verstärken würde. Söder warnte davor, dass ein Verfahren demnach den Märtyrerstatus der AfD weiter stärken könnte.

Der bayerische Ministerpräsident fügte hinzu, dass ein solches Gerichtsverfahren extrem schwierig und zeitintensiv sei. Aus verfassungsrechtlicher Sicht stünde die Beweislage vor dem Bundesverfassungsgericht unter enormem Druck. Söder forderte stattdessen, dass man sich demokratisch gegen die Partei wehren müsse, anstatt den juristischen Weg eines Verbots zu wählen. Diese Haltung steht im krassen Gegensatz zur Haltung der SPD-Justizministerin.

Zivilgesellschaftlicher Druck und gesellschaftliche Folgen

Die gesellschaftliche Dimension des Themas zeigt sich an der massiven Unterstützung für ein Eingreifen des Staates. Das Kampagnennetzwerk Campact hat inzwischen mehr als eine Million Unterschriften für einen Appell gesammelt, der Friedrich Merz und Bundesratspräsident Hendrik Wüst zur Antragstellung auffordert. Die Unterzeichner fordern, dass die Politik endlich gegen die rechtsextreme AfD vorgeht und die Prüfung eines Verbotsverfahrens in Gang setzt.

Advertisement

Felix Kolb, der geschäftsführende Vorstand von Campact, hob hervor, dass diese massive Zahlen ein unübersehbares Signal der deutschen Bevölkerung seien. Er begrüßte zudem, dass NRW-Ministerpräsident Wüst sich für eine Vorprüfung durch eine Arbeitsgruppe ausgesprochen habe. Kolb verwies auf ein Gutachten der Gesellschaft für Freiheitsrechte vom Juni 2026, das die AfD als nachweislich verfassungswidrig einstufte.

Als unmittelbarer Anlass für den jetzigen Vorstoß gilt die politische Lage in Sachsen-Anhalt. Hubig betonte, dass die Wahl eines AfD-Abgeordneten zum Landtagspräsidenten eine historische Zäsur darstellt. Seit der Gründung der Bundesrepublik habe es noch nie ein Mitglied einer aggressiv-nationalistischen Partei in einem so hohen Staatsamt gegeben. Eine Regierung der AfD in der Provinz würde den Rechtsstaat nach Einschätzung der Ministerin hart belasten, während sie gleichzeitig betonte, dass alle Extremismen bekämpft werden müssen.