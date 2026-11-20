Nach einer intensiven Prüfung tritt Niedersachsens Justizministerin Diana Wahlmann zurück. Die Niedersächsische Justiz prüfte die Vorfälle, die zu diesem Schritt führten.

Die Niedersächsische Landesregierung wurde über den bevorstehenden Rücktritt von Justizministerin Diana Wahlmann informiert. Dieser Schritt erfolgt nach einer behördeninternen Prüfung durch das Niedersächsische Justizministerium. Die Ermittlungen betrafen Vorwürfe, die in einem Podcast des NDR geäußert wurden. Die politische Debatte um die Angelegenheit hat nun zu einer klaren Entscheidung geführt.

Interne Prüfung des Justizministeriums

Das Niedersächsische Justizministerium hat die Prüfung der Vorwürfe gegen Diana Wahlmann durchgeführt. Die Behörde hat die Informationen aus dem NDR-Podcast analysiert und bewertet. Die Prüfung sollte klären, ob im Dienst oder im privaten Umfeld der Ministerin Fehlverhalten vorlag. Die Ergebnisse dieser Prüfung bildeten die Grundlage für die anschließenden Entscheidungen der Landesregierung.

Also read Justizministerin tritt zurück: Wahlmann geht nach Skandal um korrupten Staatsanwalt und CDU-Druck

Diana Wahlmann verlässt ihr Amt

Justizministerin Diana Wahlmann wird ihr Amt als Niedersächsische Justizministerin niederlegen. Der Rücktritt ist die direkte Konsequenz der behördeninternen Prüfung. Die Entscheidung wurde im Rahmen einer Sitzung der Landesregierung getroffen. Wahlmann wurde vorab über die Ergebnisse und die daraus folgenden Schritte informiert.

Advertisement

Reaktionen der Landesregierung

Die Niedersächsische Landesregierung hat den Rücktritt der Ministerin zur Kenntnis genommen. Die Regierung unterstützt den Prozess der Auflösung ihres Mandats. Die Entscheidung dient der Klarstellung in der politischen Landschaft Niedersachsens. Alle Mitglieder der Landesregierung stehen zur Verfügung, um die Übergangsprozesse zu begleiten.

Weiterer politischer Verlauf

Die Niedersächsische Justiz muss sich nun auf die personelle Neuaufstellung einstellen. Die Landesregierung wird weitere Anweisungen zur Nachfolge geben. Die Arbeit des Justizministeriums muss ohne Unterbrechung fortgesetzt werden. Die Transparenz über die Entscheidungsfindung steht im Vordergrund.