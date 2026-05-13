Justizvollzugsanstalt Oldenburg hat mehrfach gegen Auflagen bei begleiteten Ausgängen von Niels Högel verstoßen

Die Justizvollzugsanstalt Oldenburg hat mehrfach gegen Auflagen bei begleiteten Ausgängen des Patientenmörders Niels Högel verstoßen. Im November 2024, im Mai 2025 und im September 2025 führte die JVA Ausgänge mit dem Serienmörder durch – ohne die Hinterbliebenen der Opfer vorher zu informieren. Das Justizministerium in Hannover bestätigte die Versäumnisse.

Die Justizvollzugsanstalt Oldenburg hat mehrfach gegen Auflagen bei begleiteten Ausgängen des Patientenmörder s Niels Högel verstoßen. Im November 2024, im Mai 2025 und im September 2025 führte die JVA Ausgänge mit dem Serienmörder durch – ohne die Hinterbliebenen der Opfer vorher zu informieren.

Dabei ist genau das Pflicht. Das Justizministerium in Hannover bestätigte die Versäumnisse. Die sogenannten "Ausführungen" des Serienmörders dauerten bis zu sechs Stunden. Während der gesamten Zeit begleiteten ihn zwei Vollzugsbedienstete.

Er hielt sich unter ständiger und unmittelbarer Aufsicht in einer Privatwohnung auf. Herr Högel hat sich zu keinem Zeitpunkt in der Öffentlichkeit aufgehalten, erklärte eine Sprecherin des Justizministeriums. Christian Marbach von der Interessengemeinschaft Klinikmorde Oldenburg/Delmenhorst ist empört: "Die JVA Oldenburg hat damit erneut bewiesen, dass sie mit Blick auf den Opferschutz nicht in der Lage ist, mit diesem Täter umzugehen.





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