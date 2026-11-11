Jutta Leerdam und Jake Paul: Streit um Kochstil und Boxkampf in Dubai

Olympiasiegerin Jutta Leerdam korrigiert Partner Jake Paul im Video. Zudem trifft der Boxer am 24. Dezember in Dubai auf Cédric Doumbé.

Die niederländische Eisschnelllauf -Olympiasiegerin Jutta Leerdam hat mit ihrem Partner Jake Paul eine humorvolle, aber klare Grenze bezüglich ihrer Kochkünste gezogen. Im Alter von 27 Jahren postete die zweifache Medaillengewinnerin der Winterspiele 2026 ein Video auf Instagram, das einen kleinen Konflikt bei der Essenszubereitung zeigt. Während des gemeinsamen Essens kommentierte der 29-jährige YouTuber und Boxer Paul, dass Leerdams Küche normalerweise sehr gesund und minimalistisch sei. Diese Aussage stieß jedoch nicht auf Zustimmung bei der Sportlerin, die darauf hinwies, dass ihre Gerichte zwar schnell zubereitet sind, aber keineswegs minimalistisch.

Kochstile und Missverständnisse im Video

Leerdam widersprach Paul direkt und betonte, dass ihre Zubereitungsmethoden komplexer seien als angenommen. Als Paul versuchte, die Situation zu entschärfen, indem er behauptete, sie benutze viele Zutaten, blieb Leerdam standhaft. Sie bezeichnete seine Bemerkung als gemein und forderte einen Neuanfang in der Unterhaltung. Trotz der scheinbaren Anspannung entpuppte sich die Auseinandersetzung am Ende als harmloses Missverständnis, das beide mit herzlichem Lachen beendeten. Fest steht jedoch, dass Paul bei Diskussionen über Juttas Kochkunst kaum eine Chance hat, seine Argumentation durchzusetzen.

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Boxkampf am 24. Dezember in Dubai

Neben den privaten Anekdoten steht Jake Paul vor einem großen sportlichen Ereignis. Am 24. Dezember tritt der US-Amerikaner erneut in den Ring. Das hochkarätige Match findet in der Coca-Cola Arena in Dubai statt und sieht ihn gegen den französischen Kampfsportstar Cédric Doumbé antreten. Der Kampf ist für das Cruisergewicht angesetzt, dessen Limit bei 90,7 Kilogramm liegt. Die Partie ist offiziell auf acht Runden ausgelegt und gilt als einer der spektakulärsten Auftritte von Paul in letzter Zeit.

Hintergründe und Erfahrung der Kontrahenten

Cédric Doumbé bringt eine andere sportliche Hintergrundgeschichte mit als sein Gegner. Der 34-Jährige stammt ursprünglich aus dem Kickboxen und der Mixed Martial Arts (MMA). Im klassischen Boxen hat er bisher erst einen einzigen Wettkampf bestritten. Diese Tatsache nutzte Paul auf einer Pressekonferenz in Paris rhetorisch aus. Er räumte ein, dass Doumbé ein Kickbox-Weltmeister und GLORY-Champion ist sowie zu den Besten im MMA zählt. Dennoch warnte Paul seinen Gegner davor, dass sein Wissen im Kickboxen im Boxring wenig helfen werde.

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Scharfe Worte und Gewichtsmanagement

Paul sprach Doumbé keine große Chance aus und sagte voraus, dass dieser an Heiligabend ausgeknockt werden würde. Er betonte, dass Doumbé seine Beine nur zur Fortbewegung brauche und eine harte Lektion im Boxen erwarten würde. Gleichzeitig nannte Paul seinen Gegner trotz der Vorhersage eines K.O.s lediglich als Aufbaugegner. Doumbé reagierte gelassen und abwertend auf die Provokationen. Er erklärte, dass er derzeit nichts tue, als Videos auf Netflix anzusehen, und bezeichnete Paul als Witz und guten YouTuber, aber keinen echten Kämpfer oder gar einen guten Boxer.

Strategie und aktuelle Trainingsphase

Der Fokus von Cédric Doumbé liegt aktuell primär auf der Gewichtskontrolle statt auf taktischen Feinheiten gegen Paul. Mit einem aktuellen Körpergewicht von 100 Kilogramm muss der Franzose deutlich abnehmen, um das Limit von 90,7 Kilogramm einzuhalten. Doumbé trainiert daher intensiv, nicht primär um Paul zu besiegen, sondern um das nötige Gewicht für die Teilnahme am Kampf zu verlieren. Seine Strategie bleibt skeptisch gegenüber der Qualität seines Gegenübers, während Paul weiterhin auf seine mediale Präsenz und die Überraschungswirkung setzt.