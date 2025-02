Juventus Turin besiegt Inter Mailand im Derby d'Italia

Juventus Turin setzte sich im Derby d'Italia gegen Inter Mailand mit 1:0 durch. Francisco Conceicao erzielte das entscheidende Tor nach einer sehenswerten Vorarbeit von Kolo Muani. Der Sieg bedeutet für Juventus einen Sprung auf Platz vier der Tabelle.

Im Derby d'Italia sicherte sich Juventus Turin gegen Inter Mailand einen 1:0- Sieg . Francisco Conceicao traf zum entscheidenden Treffer, vorbereitet von Kolo Muani . Juventus hatte zuvor in der Liga ebenfalls zweimal erfolgreich gegen Inter antreten können. Trainer Thiago Motta brachte vier Wechsel vollzogen und ließ Savona, Koopmeiners, Thuram sowie Francisco Conceicao anstelle von Kelly, Locatelli, Yildiz (alle Bank) und Douglas Luiz (nicht im Kader) beginnen.

Auf Seiten von Inter setzte Coach Simone Inzaghi auf Dumfries, Dimarco und Taremi anstelle von Darmian, Carlos Augusto und Thuram (alle Bank), um die Tabellenspitze zu erreichen.Das Derby d'Italia begann vielversprechend mit einer Chance für Gonzalez nach nur drei Minuten, die jedoch ungenutzt blieb. Anschließend stockte der Spielfluss auf beiden Seiten, sodass weitere Möglichkeiten im Allianz Stadium zunächst ausblieben. Erst mit einer Doppelchance der Nerazzurri, in der Taremi an Sommer scheiterte und Dumfries knapp über das Tor köpfte (19.), nahm das Spiel wieder Fahrt auf. Inter-Keeper Sommer musste sich gegen Francisco Conceicao auszeichnen (22.) und hatte Glück, dass Kolo Muani aufgrund eines Blocks von Pavard knapp drüber schoss (32.).Die Schlussphase des ersten Durchgangs gehörte Inter, die vor allem über Dumfries Gefahr entwickelten. Lautaro konnte eine flache Hereingabe des Niederländers nicht verwerten (35.), zudem traf Dumfries kurz vor der Pause nur den Außenpfosten (43.). Den Schwung aus dem ersten Abschnitt konnte Inter nicht mitnehmen. Stattdessen prüfte Renato Veiga kurz nach Wiederanpfiff Sommer (48.). Weitere Gelegenheiten blieben zunächst Mangelware, doch ein torloser Abend sollte es nicht bleiben. In der 74. Minute fasste sich Kolo Muani ein Herz und drehte an der Strafraumkante unter größter Bedrängnis eine Pirouette. Der Franzose behauptete sich sehenswert, leitete weiter auf Francisco Conceicao und avancierte nach dessen platziertem Linksschuss zum Vorlagengeber des 1:0. Mit der Führung im Rücken, die sich die Alte Dame durchaus erarbeitet hatte, hielten die Bianconeri den Druck aufrecht. In höchster Not rettete der auf der Linie klärende Dumfries die Mailänder vor dem zweiten Gegentreffer und dem Doppelschlag (76.). Mit Ausnahme vereinzelter Torannäherungen auf beiden Seiten endete das nicht unbedingt atemberaubende, aber qualitativ hochwertige Duell im 1:0-Erfolg der Gastgeber. Während die Nerazzurri den Sprung an die Tabellenspitze damit verpassten, kletterte Juve auf Rang vier





