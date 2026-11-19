Nach elf Spieltagen liegt Juventus Turin weit hinter Lazio Rom. Die Juve sucht nach Verstärkung und sondiert die Verfügbarkeit von Pierre-Emile Højbjerg bei Marseille.

Die sportliche Lage bei Juventus Turin ist seit elf Spieltagen alles andere als glücklich. Die Alte Dame liegt auf Platz sieben der Tabelle und hat bereits elf Punkte Rückstand auf den Tabellenführer Lazio Rom. Dieser deutliche Abstand zu den Kontrahenten um die Meisterschaft hat die Vereinsführung alarmiert. Um die sportliche Krise abzuwenden, plant der Turiner Traditionsverein drastische Schritte.

Neue Mittelbahn-Strategie für Luciano Spalletti

Juventus Turin identifiziert Ex-Mittelfeldspieler Pierre-Emile Højbjerg als prioritäres Transferziel. Wie der französische Sender RMC Sport meldet, führt der dänische Profispieler die Wunschliste der Juve ganz oben an. Die Idee hinter diesem Interesse ist taktischer Natur. Coach Luciano Spalletti, der das Team seit einem Jahr trainiert, benötigt im Mittelfeld mehr Kontrolle.

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Der 31-jährige Højbjerg gilt als derjenige, der genau diese stabilisierenden Qualitäten mitbringt. Spalletti möchte das Zentrum des Feldes besser abschotten und lenken. Pierre-Emile Højbjerg selbst steht derzeit fest bei Olympique Marseille unter Vertrag. Nach einer vorherigen Leihe hat er in der vergangenen Spielzeit die dauerhafte Bindung an den französischen Klub bestätigt. Dennoch ist er offen für eine Rückkehr in die Serie A.

Finanzielle Zwänge bei Olympique Marseille

Auf der anderen Seite des Kanals sieht Olympique Marseille eine Chance zur Entlastung. Der südfranzösische Verein befindet sich unter finanziellem Druck und ist gezwungen, Sparmaßnahmen umzusetzen. Pierre-Emile Højbjerg ist mit rund sechs Millionen Euro Jahresgehalt einer der Topverdiener im Kader. Ein Verkauf im Winter würde die Gehaltslast signifikant senken.

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Marseille ist daher nicht an einer Verlängerung des aktuellen Vertrags interessiert. Das Interesse der Südfranzosen an einem frühen Abgang des dänischen Spielers ist groß. Eine Einigung könnte durch unterschiedliche Transfermodelle erschwert werden. Juventus Turin plant primär eine Leihe, während Marseille auf einen sofortigen Verkauf abzielt.

Kaufoption und Entscheidungsfindung

Die Verhandlungen werden komplex, da Juventus Turin vor Neuinvestitionen zunächst Spieler aus dem aktuellen Kader verkaufen muss. Der Wille des Spielers selbst wird hier zur entscheidenden Variable. Pierre-Emile Højbjerg denkt bereits seit einem Jahr an einen Abschied aus Frankreich. Ein möglicher Deal könnte eine Kaufoption für den kommenden Sommer umfassen.

Laut Angaben der Gazzetta dello Sport liegt dieser Kaufpreis bei rund 15 Millionen Euro. Sollte Pierre-Emile Højbjerg zustimmen, könnte dieser Mechanismus den Durchbruch bringen. Juventus Turin benötigt dringend Qualität, um den Rückstand auf Lazio Rom aufzuholen. Die Winterpause bietet den letzten realistischen Zeitpunkt für solche entscheidenden Verstärkungen, um die Spielzeit noch zu retten.