Der italienische Fußballklub Juventus Turin soll Interesse an dem südkoreanischen Innenverteidiger Kim Min-jae haben und ihn in einen Tausch-Deal verwickeln wollen. Der Klub wurde in der abgelaufenen Saison in der Serie A nur Sechster und spielt damit in der Saison 26/27 nicht in der Champions League.

Juventus Turin soll Interesse an Kim Min-jae haben und ihn in einen Tausch-Deal verwickeln wollen. Der Klub wurde in der abgelaufenen Saison in der Serie A nur Sechster und spielt damit in der Saison 26/27 nicht in der Champions League.

Dies bedeutet, dass dem Verein Geld fehlt, was möglicherweise zu Verkäufen von Spielern führen könnte. Unter anderem soll der Brasilianer Gleison Bremer auf der Liste der abzugebenden Stars sein. Der Vertrag von Bremer läuft noch bis 2029, und er war in den vergangenen Monaten in der Abwehr gesetzt. Juve erhofft sich, durch einen Transfer nun Millionen einzunehmen, die sie in Kim Min-jae investieren wollen.

Der Innenverteidiger kam 2023 für eine Ablöse in Höhe von 50 Mio. Euro von Neapel zu Bayern. Nach 43 Spielen in der ersten Saison in München waren es in der abgelaufenen Saison 37. Obwohl Kim derzeit nur die Nummer 3 in der Innenverteidigung hinter Dayot Upamecano und Jonathan Tah ist, nimmt er die Rolle beim Rekordmeister an.

Er will sich durchkämpfen! Bei Juve würde ihm mit Sicherheit ein Stammplatz winken.

Allerdings verdient Kim bei Bayern rund 17 Mio. Euro pro Jahr, was finanziell weniger rentabel wäre. Insbesondere wenn der Klub etwas sparen muss, würde das hohe Gehalt von Kim dem widersprechen. Zum Vergleich: Bremer soll rund neun Mio.

Euro jährlich inklusive Boni kassieren. Außerdem zeigt Bayern nach Informationen bisher kein Interesse an Bremer. Der Brasilianer, der in diesem Sommer bei der WM dabei ist, würde sich nach dem Stammplatz bei Juve wohl auch nicht als Ersatz in der Bayern-Abwehr begnügen





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