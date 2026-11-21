Juventus plant die Halterung von Nick Woltemade über den Sommer hinaus. Eine Leihe mit Kaufoption wird bevorzugt, um die hohe Ablösesumme von Newcastle zu umgehen.

Juventus Turin hat das Interesse an einer langfristigen Bindung ihres Stürmers Nick Woltemade bekundet. Der 24-Jährige, der zuvor fast als abgeschrieben galt, könnte die Saison in Turin abschließen. Laut Berichten der Gazzetta dello Sport strebt der italienische Rekordmeister eine Lösung an, die Woltemade über den Sommer hinaus am Allianz Stadium hält.

Junge Offensive festigt Position in der Serie A

Die sportliche Entwicklung hat sich in den letzten Wochen deutlich zugunsten des deutschen Nationalspielers gewendet. Woltemade hat sich in der Startformation etabliert und zeigt eine steigende Formkurve. Besonders sein erstes Tor in der Serie A beim 2:2-Unentschieden gegen die AC Florenz unterstrich seine wachsende Bedeutung. Auch in der Europa League trägt er zur Offensive bei und verzeichnet bereits fünf Torbeteiligungen.

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Der Spieler selbst äußerte sich bei einem Besuch der ATP Finals sehr positiv über seine Zeit in Turin. Er beschrieb die Stadt als sehr schön und hob die große Liebe der Fans zum Verein hervor. Woltemade gab zu, dass sich seine persönliche Leistung in den letzten Spielen kontinuierlich verbessert habe und er zunehmend besser ins Spielgefüge integriert werde.

Kaufpreis von Newcastle als Hindernis für festen Transfer

Ein dauerhafter Wechsel zu Juventus steht vor großen finanziellen Hürden. Newcastle United hatte im Jahr 2025 75 Millionen Euro plus eventueller Boni an den VfB Stuttgart gezahlt, um Woltemade zu verpflichten. Diese Summe bildet eine hohe Marke, die der italienische Klub bei einem Direktverkauf kaum begleichen möchte. Stattdessen favorisieren die Verantwortlichen in Turin einen anderen Weg.

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Die aktuell bevorzugte Option sieht eine weitere Leihe mit anschließender Kaufoption vor. Dieser Modellansatz erlaubt es Juventus, die Transferkosten zu strecken und sich die sportliche Performance der nächsten Monate zu sichern. Nur wenn Woltemade weiterhin konstant trifft, wird die Kaufoption ausgelöst. Dies entlastet die Bilanz des Vereins kurzfristig und verschiebt die hohe Zahlung in eine unsichere Zukunft.

Tauschgeschäft mit Francisco Conceicao in Planung?

Um die Ablösesumme von Newcastle zu drücken, könnte Juventus auf einen Spielertausch setzen. Der Portugiese Francisco Conceicao wird dabei als Schlüsselfaktor diskutiert. Newcastle United hegt Interesse an einer Verstärkung auf der rechten Angriffsseite, wo Conceicao eine Rolle übernehmen könnte. Sein Berater Jorge Mendes verfügt über gute Kontakte zu den englischen Besitzern.

Allerdings stellt Conceicao für Juventus ein finanzielles Risiko dar. Als möglicher Ablösewert werden 40 Millionen Euro gehandelt. Der FC Porto erhielt im Jahr 2025 noch 32 Millionen Euro für den Spieler. Juventus müsste also ein Transferplus von acht Millionen Euro erzielen, um das Geschäft für die eigene Kasse attraktiv zu machen. Ohne diesen Aufschlag wird ein direkter Tausch schwer zu vermitteln sein.

Weiterer Saisonverlauf entscheidet über Zukunft

Die nächsten Monate werden entscheidend für die Karriere von Nick Woltemade sein. Er muss seine Torquote in der Serie A und der Europa League halten, um die Kaufoption für Juventus attraktiv zu machen. Gleichzeitig müssen die Verantwortlichen der Juventus Turin die finanzielle Struktur mit Newcastle United oder dem FC Porto klären. Eine schnelle Entscheidung ist nicht absehbar, da die Verhandlungen komplex sind.