Der brasilianische Offensiv-Wirbler Maycon Cardozo lässt sich von seinem Papa Douglas Cardozo trainieren, um sich für die kommende Saison für weitere Einsätze bei den Bayern-Profis zu empfehlen.

Juwel Maycon Cardozo lässt sich von seinem Papa trainieren, um sich für die kommende Saison für weitere Einsätze bei den Bayern-Profis zu empfehlen. Sein Papa, Douglas Cardozo , war einst selbst Profi und gewann 2002 die brasilianische Meisterschaft mit dem FC Santos.

Er setzt dabei nicht nur auf technische und taktische Tipps, sondern vor allem auf Disziplin auf und neben dem Platz - selbst im Urlaub. Vater und Sohn machen gemeinsam Krafttraining am Strand und Übungen mit Ball bei sich daheim. Im Pool stehen zudem Kopfball-Übungen auf dem Programm. Die nötige Portion brasilianische Spielfreude holen sie sich beim Footvolley, einer Mischung aus Volleyball und Fußball.

Cardozo will sich wieder in Topform präsentieren, als mögliche Alternative zu den Offensiv-Weltstars Michael Olise und Luis Díaz sowie Supertalent Lennart Karl. Sollte er sich in dieser Rolle tatsächlich etablieren können, wäre das die Fortsetzung eines realen Fußball-Märchens. Cardozo kam 2024 eigentlich nur als eine Art Probespieler zu den Bayern - als Teil der internationalen Talente-Auswahl World Squad.

Dort überzeugte der 1,65 Meter kleine Edeltechniker aber so sehr, dass er im Februar 2025 als erst zweiter Spieler überhaupt den Sprung aus der World-Squad ins Nachwuchsleistungszentrum des Rekordmeisters schaffte. Aufgrund seiner Topleistungen bei der U17 und der U19 beförderte ihn der FC Bayern zuletzt weiter ins Regionalliga-Team. Doch damit nicht genug: Kompany ließ ihn parallel dazu regelmäßig bei den Profis mittrainieren und dann sogar in der Meisterschaft debütieren.

Jetzt will Cardozo noch mehr und gibt deshalb sogar im Urlaub weiter Gas





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