JUWI streicht Hunderte Arbeitsplätze und reorganisiert Geschäftsführung

Der deutsche Projektentwickler JUWI für Wind- und Solarparks kündigt einen massiven Personalabbau und eine Umstrukturierung der Geschäftsführung an. Die Maßnahmen sollen das Unternehmen effizienter und wettbewerbsfähiger machen, betreffen aber auch den 30. Geburtstag des Unternehmens.

Schlechte Nachrichten aus der Ökoenergie-Branche: Ein großer deutscher Projektentwickler für Wind- und Solarpark s will Hunderte Arbeitsplätze streichen - und das ausgerechnet zum 30. Geburtstag des Unternehmens!

Geschäftsführer Jost Backhaus begründet die Restrukturierung mit der Schaffung einer Grundlage für mehr Effizienz, klare Marktfokussierung und nachhaltige Profitabilität. Das Ziel sei, JUWI langfristig stabil und wettbewerbsfähig aufzustellen und als starken, verlässlichen Partner zu positionieren. Der JUWI-Chef spricht von schmerzhaften Veränderungen, bei denen Bereiche und Funktionen grundlegend optimiert und neu aufgestellt werden. In der Folge sei es bedauerlicherweise notwendig, sich von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu trennen.

Die Maßnahmen seien in konstruktiven Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretungen, zuständigen Gremien und der Konzernmutter MVV Energie AG (Mannheim) entwickelt worden. Die Gesamtbetriebsratsvorsitzende Constanze Schuhmacher wird in einer Stellungnahme des Unternehmens zitiert: Der Fokus liege auf sozialverträglichen Lösungen. JUWI setze vorrangig auf freiwillige Maßnahmen, um den Personalabbau umzusetzen. Betriebsbedingte Kündigungen sollen weitgehend vermieden werden.

Auch die JUWI-Chefetage werde umgekrempelt: Geschäftsführer Christian Arnold, der aktuell noch für das operative Geschäft in Deutschland verantwortlich zeichne, werde das Unternehmen verlassen. Statt drei Geschäftsführern solle es bei JUWI künftig nur noch zwei geben: Thomas Hüsgen soll ab Oktober neben Jost Backhaus die Geschäfte verantworten. Bis Juni 2027 solle er aber noch als Senior Advisor das internationale Projektgeschäft unterstützen. Neu hinzu komme Thomas Hüsgen, der neben Backhaus dann zweiter Geschäftsführer werde. Er sei derzeit noch Finanzvorstand bei Zelestra Deutschland





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