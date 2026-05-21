JVA-Skandal: Clan-Chef bestocht JVA-Mitarbeiter und erhielt unerlaubten Hafturlaub

Der Skandal um die JVA Euskirchen eskaliert. Ein berüchtigter Clan-Chef soll während seiner Haftzeit in einem Rolls-Royce unterwegs und geblitzt worden sein. Gegen acht Justizvollzugsbeamte wird ermittelt, weil sie Häftlingen bestechen lassen sollen und Kriminellen verbotene Vergünstigungen verschafft haben.

Bestechung , manipulierte Schlösser und Clan-Boss e auf Freigang : Der Skandal um die JVA Euskirchen wird immer unglaublicher! Jetzt kommt heraus: Einer der berüchtigten Clan-Chef s Deutschland s soll während seiner Haftzeit sogar in einem Rolls-Royce unterwegs und dabei geblitzt worden sein!

Seit Monaten wird gegen acht Justizvollzugsbeamte (37 bis 58) ermittelt. Der schwere Vorwurf: Die Wärter sollen sich von Häftlingen bestechen lassen und Kriminellen dafür verbotene Vergünstigungen verschafft haben. Unter anderem geht es um Michael Goman (49), genannt „Don Mikel“. Im März 2026 wurde Goman offiziell aus der Haft entlassen.

Der Clan feierte seine Rückkehr damals mit einer großen Willkommensparty. Offenbar hatte der Kriminelle die Freiheit aber schon deutlich früher genießen können. Wegen gewerbsmäßigen Betrugs zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Laut Gericht hatte er unter anderem ein älteres Ehepaar um rund eine Million Euro gebracht.

Laut Ermittlern wurde Goman aber während seiner Haftzeit am Steuer seines Rolls-Royce von der Polizei geblitzt! Der Verdacht: Der Clan-Chef soll JVA-Mitarbeiter bestochen haben – und dafür unerlaubten Hafturlaub oder Ausgang erhalten haben. Darüber berichtete zuerst der „Kölner Stadt-Anzeiger“. BILD war 2018 dabei, als die Polizei bei einer Razzia im Haus von Don Mikel neben zahlreichen Luxusautos auch einen Rolls-Royce sicherstellte.

Brisant: Auf BILD-Anfrage teilte die Staatsanwaltschaft Bonn mit, dass derzeit nicht nur gegen die acht Beamten, sondern auch gegen insgesamt drei Häftlinge wegen möglicher Bestechung ermittelt wird. Welche Summen geflossen sein sollen und über welchen Zeitraum das mutmaßliche System lief, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Im Januar 2023 gelang dem sogenannten Versace-Rocker Aykut Ö. spektakulär die Flucht aus dem Gefängnis.

Auch der als „Rolls-Royce-Knacki” bekannte Filipp S. saß dort ein – nach einem Freigang kehrte er jedoch nicht mehr zurück. Jetzt wurden bei den laufenden Ermittlungen weitere skandalöse Details bekannt. So soll ein Schloss der JVA mit einem manipulierten Feuerwehr-Transponder geöffnet worden sein. Die Geräte waren eigentlich für Notfälle vorgesehen und sollten sicher verschlossen aufbewahrt werden.

Doch bei einer Überprüfung stellten die Fahnder fest: Bei zwei Transpondern war das Original-Innenleben verschwunden und offenbar gegen andere Technik ausgetauscht worden





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