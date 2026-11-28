Der 1. FC Union Berlin hat auch in Mainz verloren. Trotz langer Führung unterlagen die Köpenicker durch zwei späte Gegentore mit 1:2 (1:0).

Union-Trainer Mauro Lustrinelli steht nach der Niederlage in Mainz vor der Entlassung. So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen Der 1.

FC Union Berlin hat auch das Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 verloren. Die Köpenicker unterlagen den Rheinhessen mit 1:2 . Die Tage von Mauro Lustrinelli als Trainer dürften damit gezählt sein. Sein Gegenüber Urs Fischer darf nach fünf Niederlagen in Serie dagegen erst einmal tief durchatmen.

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Im Vergleich zur 1:5-Niederlage gegen RB Leipzig wechselte Lustrinelli in der Startelf zweimal. In der Innenverteidigung ersetzte Leopold Querfeld den gelbgesperrten Zeno Van Den Bosch. Wooyeong Jeong stand für den Verletzten Rani Khedira auf dem Feld. Weil Christopher Trimmel erneut nur die Ersatzbank drückte, führte Janik Haberer erstmals als Kapitän auf den Platz.