Der St. Pauli-Stürmer bringt nach seiner Einwechslung neuen Schwung – doch dann kippt alles in Minuten.

Martijn Kaars bereitete St. Paulis Führung in Dresden vor – doch die Schlussphase wurde zum bitteren Gefühlschaos für den Stürmer. Es hätte sein Tag werden können.

Bisher ist es nicht die Saison von St. Pauli-Stürmer Martijn Kaars. Der Niederländer, der in der Saison 2024/25 beim 1. FC Magdeburg in Liga zwei auf 25 Torbeteiligungen kam, steht beim Kiezklub aktuell bei drei. Eine davon sammelte er imEigentlich, so hatte man es sich nach seiner ersten starken Saison im deutschen Unterhaus erhofft, sollte Kaars bei St. Pauli in der Zweiten Liga als Topstürmer in die Saison gehen.

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Auf dem Papier tat er das auch. In den ersten fünf Pflichtspielen der Saison stand Kaars in der Startelf, konnte Cheftrainer Marcel Rapp letztlich aber nicht vollständig von sich überzeugen. Abdoulie Ceesay und Youssoupha Niang bekamen zuletzt entsprechend häufiger den Vorzug. Seit Mitte September wartet der 27-Jährige mittlerweile darauf, wieder einmal ein Teil der Anfangsformation zu sein.