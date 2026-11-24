Dieter Nuhr kann seinen Jahresrückblick dieses Jahr wegen einer Krebserkrankung nicht moderieren. Nun haben sich ARD und rbb zu Wort gemeldet.

Dieter Nuhr kann seinen Jahresrückblick dieses Jahr wegen einer Krebserkrankung nicht moderieren. Nun haben sich ARD und rbb zu Wort gemeldet. Nachdem Kabarettist Dieter Nuhr seine Krebsdiagnose öffentlich gemacht hat, haben sich die ARD und der rbb zu Wort gemeldet: Man wünsche Nuhr für seine Genesung alles Gute und freue sich auf seine Rückkehr im Frühjahr, heißt es laut "rbb24" in einem Statement.

Die Produktion der Sendung "NUHR 2026 - Der Jahresrückblick" sei abgesagt worden. Die Aufzeichnung für die TV-Show sollte im Friedrichstadt-Palast in Berlin stattfinden. Am 17. Dezember sollte die Sendung dann um 21:45 Uhr im Ersten ausgestrahlt werden.

Also read Dieter Nuhr hat Krebs: Kabarettist kündigt monatelange Pause an

Was stattdessen gezeigt wird, hat die ARD noch nicht verkündet. Dieter Nuhr hatte am Montag bekannt gegeben, dass er an einem Hodgkin-Lymphom erkrankt ist. Der Kabarettist schrieb auf Instagram außerdem, er müsse eine Therapie machen. Deshalb sage er "ab sofort alle Auftritte und Sendungen bis zum Frühjahr" ab.

Die Pause trifft sein Bühnenprogramm und seine Arbeit vor der Kamera. Seit 2011 moderiert Nuhr im Ersten eine eigene Satiresendung, die zunächst "Satire Gipfel" hieß und seit Oktober 2014 unter dem Titel "Nuhr im Ersten" läuft. Die Diagnose ordnete Nuhr in seinem Beitrag selbst ein. Auch wenn der Name übel klinge, sei die Erkrankung "sehr gut heilbar", betont er.

Advertisement

Beim Hodgkin-Lymphom handelt es sich um eine Krebserkrankung des lymphatischen Systems.

"Es hätte schlimmer kommen können", schreibt der Kabarettist. Seinen Plan für die kommenden Monate fasst er so zusammen: "Ich ziehe das jetzt durch, räume in den Innereien auf, und dann freue ich mich auf den Neustart!

" Auch auf den Ausfall seines TV-Jahresrückblicks ging Nuhr bereits am Montag ein. "Eieiei! Passt mir gar nicht... Habe so viel Material...

", erklärte er. Unter dem Beitrag sammeln sich zahlreiche Genesungswünsche: "Wir freuen uns alle schon auf deine ganz vielen noch kommenden Jahresrückblicke ab 2027", heißt es da unter anderem auch.