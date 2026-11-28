Box-Star Agit Kabayel ist zum ersten Mal bei einem Verteidigungskampf gefordert, um seinen Weltmeistertitel des Verbands WBC im Schwergewicht zu behalten.

Kurz vor seinem großen Kampf betonte Kabayel, wie sehr er die Anerkennung der deutschen Spitzenpolitik vermisse. BundeskanzlerKabayel: „Zwei nette Sätze und ein Schulterklopfer würden schon reichen“ Im Gespräch mit „Welt“ und „Bild“ meinte Kabayel: „Und das hat mich wirklich ein bisschen traurig gemacht.

Wenn unsere Fußballer Weltmeister werden oder deutsche Athleten bei Olympia eine Medaille holen, werden sie vom ausgezeichnet, oder der Bundeskanzler ruft vielleicht mal an. Als ich Weltmeister geworden bin, hat das keinen Politiker außer den Bürgermeister in meiner Heimatstadt Bochum interessiert.

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“Der als Sohn von Flüchtlingen in Deutschland geborene Athlet betonte, dass er seinen sportlichen Weg ohne staatliche Unterstützung gemeistert habe. Kabayel an den Kanzler: „Ich würde mich riesig über eine Einladung nach Berlin oder einen Anruf vom Kanzler freuen. Meine Eltern sind als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen, ich bin hier geboren. Unser Leben lang streben wir nach Anerkennung.