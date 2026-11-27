Übertragung, Tickets, historische Bedeutung: Hier erfahrt ihr alles rund um Kabayels Titelkampf im Düsseldorfer Stadion.

50.000 Fans im Stadion, ein Weltmeister aus Bochum und ein ungeschlagener Herausforderer: Der Box-Abend am Samstag in Düsseldorf verspricht Spannung pur. Ob Kabayel seinen WM-Titel gegen Hysa verteidigen kann, wird sich erst im Ring zeigen.

Die wichtigsten Fragen zu Kampf, Übertragung und Tickets beantworten wir dagegen schon jetzt. Der deutsche Schwergewichts-Weltmeister Agit Kabayel trifft auf den Albaner Nelson Hysa. Für Kabayel ist es die erste Titelverteidigung seines WBC-WM-Gürtels. Hysa erhält die größte Chance seiner Karriere und kann mit einem Sieg erstmals Weltmeister werden.

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Der WM-Kampf ist auf zwölf Runden zu je drei Minuten angesetzt. Der Kampf steigt am Samstag, 28. November 2026, im Düsseldorfer Stadion. Die Vorkämpfe beginnen bereits am Nachmittag, der Hauptkampf zwischen Kabayel und Hysa wird gegen 23 Uhr erwartet.