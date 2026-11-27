Agit Kabayel wird am Samstag in Düsseldorf den WBC-Titel im Schwergewicht gegen Nelson Hysa verteidigen. Der ungeschlagene Außenseiter trainiert bei kubanischer Legende Ernesto Aroche.

Der deutsche Schwergewicht sweltmeister Agit Kabayel steht am Samstag in der Fußball-Arena Düsseldorf vor einer seiner bisherigen wichtigsten Aufgaben. Hier verteidigt der 34-jährige Kubaner seinen WBC-Titel gegen den albanischen Herausforderer Nelson Hysa. Obwohl Kabayel als klarer Favorit gilt, hat der Kampf eine besondere Dynamik, da Hysa trotz seiner relativ unbekannten Position in Europa als gefährlicher Außenseiter gehandelt wird. Rund 50.000 Zuschauer sind erwartet, um dem Duell um die Schwergewicht skrone beizuwohnen. Für Kabayel ist es die erste Titelverteidigung nach elf Jahren in Deutschland und der Zeit als Profi-Boxer.

Kabayels dominierende Favoritenrolle

Agit Kabayel hat sich seit seiner Titelgewinnung als dominierende Kraft im Schwergewicht etabliert. Die meisten Experten stufen den Bochumer als haushohen Favoriten gegen den 42-jährigen Hysa ein. Kabayel zeigte in seinen letzten Kämpfen, dass er auch unter Druck sensationell abliefert, wobei er in drei früheren Partien sogar die Außenseiterrolle innehatte. Nun kehrt sich das Blatt, und er nimmt die Rolle des Favorites selbstbewusst an. Kabayel selbst beschreibt die aktuelle Situation als Beginn einer eigenen Ära, in der er seine Geschichte im Boxsport schreibt. Seine Freude über den großen Auftritt in der heimischen Arena ist groß, da er nun nicht mehr als Upset-Spezialist, sondern als Titelträger auftritt, der sich durchsetzen muss.

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Hysas einzigartige Vorbereitung

Nelson Hysa profitiert von einer außergewöhnlichen Vorbereitung unter der Anleitung der kubanischen Box-Legende Ernesto Aroche. Der 51-jährige Trainer ist seit Anfang des Jahres für das Box-Projekt Norderstedt Weltklasse tätig und hat mit Hysa ein zweimonatiges Trainingscamp aufgebaut. Die Vorbereitung fand zum Teil in Madrid statt, wobei die Athleten im Höhentrainingslager Centro de Alto Rendimiento Sierra Nevada auf 2300 Metern Metern an ihrer Ausdauer arbeiteten. Aroche nutzt seine guten Kontakte in Spanien, um den albanischen Kämpfer an hochwertige Sparringspartner heranzuführen. Diese intensive Phase sollte Hysa dabei helfen, seine physischen Grenzen zu erweitern und sich optimal auf den größten Kampf seiner Karriere vorzubereiten.

Kontext und Trainer-Netzwerk

Der Kontakt zwischen dem Projekt Norderstedt Weltklasse und Nelson Hysa entstand über den Athletik-Trainer des Albaners, der Ernesto Aroche bereits kannte. Henryk Bartsch, Initiator des Projekts, erklärte, dass die Zusammenarbeit genutzt wird, um das Norderstedt Projekt auf der internationalen Bühne zu präsentieren. Aroche arbeitete mehr als 20 Jahre für die kubanische Nationalmannschaft und formte dort 13 Olympiasieger. Seine Erfahrung im Amateurlager hat er nun erfolgreich auf das Profi-Business übertragen. Bartsch betont, dass Hysa trotz seiner relativ späten Profikarriere, die er erst mit 37 Jahren begann, enorme Kraft und einen starken Schlag entwickelt hat. Die positive Einstellung des Kämpfers wird als weiterer Plusfaktor gewertet.

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Bewertung des Kampfes und Erwartungen

Experten gehen von einem ungefährdeten, vorzeitigen Sieg für Agit Kabayel aus, da dessen technische Überlegenheit im Schwergewicht kaum in Frage gestellt wird. Hysa hingegen sieht die Chance auf den Titel als sein Leben an und verspricht einen Sieg. Seine Statistik spricht für seine Schlagkraft: Von seinen 25 Profi-Siegen erreichte er 23 vorzeitig durch K.o. Trotz der geringen Chancen wird er von seinem Trainer nicht unterschätzt. Aroche warnt davor, Gegner im Schwergewicht im Voraus abzuschreiben. Hysa, der 22 Mal albanischer Amateurmeister war, bleibt optimistisch und glaubt, dass alles möglich ist. Der Kampf findet am albanischen Nationalfeiertag statt, was die Bedeutung des Events für die albanische Community unterstreicht.

Hintergrund und Karriere des Herausforderers

Nelson Hysas Weg zum Ring war von Härte und Entschlossenheit geprägt. Er stammt aus einer Boxer-Familie und folgte dem Beispiel seines Onkels. Seine Karriere wurde 2017 in seiner Heimatstadt durch eine schwere Schießerei unterbrochen, bei der zwei Kugeln ihn oberhalb des Beckens trafen. Er überlebte den Angriff und setzte fortan seine Karriere als Profi fort. In nur vier Jahren schaffte er den Sprung auf Position 15 der unabhängigen Weltrangliste. Trotz seines Alters von 42 Jahren und der Erfahrung als Außenseiter bringt er Respekt und Freundlichkeit in den Ring. Seine Geschichte von der Verletzung bis zur Weltmeisterschaftsrunde dient als Motivation für viele, während er nun gegen den deutschen Champion antritt.