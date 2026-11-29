Agit Kabayel hat seinen Schwergewicht-Titel in Düsseldorf erfolgreich verteidigt, da sein Gegner Nelson Hysa in der zweiten Runde aufgab.

Die Box-Welt feierte in Düsseldorf nach langer Zeit wieder eine große Veranstaltung, als der deutsche Schwergewicht sweltmeister Agit Kabayel seinen Titel erfolgreich verteidigte. Vor einem massiven Publikum von 53.000 Zuschauern in der Arena konnte sich der 34-jährige Kubatov nach mehr als zehn Jahren Pause erneut als bester Kämpfer seines Gewichtsclass beweisen. Die Veranstaltung sorgte für große Begeisterung, auch wenn der sportliche Verlauf für Enttäuschung bei den Fans sorgte.

Kabayel gewinnt durch Aufgabe von Nelson Hysa

Der Kampf endete nicht durch einen technischen K.O., sondern durch eine Aufgabe vor dem Ende der zweiten Runde. Sein Herausforderer Nelson Hysa, 42 Jahre alt, gab den Kampf auf, nachdem er im Ring als verletzt dargestellt hatte. Kabayel hatte zuvor mit einer harten Rechten getroffen, woraufhin der Albaner die Hände warf. Der Ringrichter unterbrach den Kampf kurzzeitig, ließ ihn aber zunächst wieder weitergehen, bevor Hysa schließlich sein Handtuch warf.

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Ex-Klitschko-Manager kritisiert Hysas Angstboxen

Die Reaktion aus dem Umfeld der deutschen Box-Szene war eindeutig negativ. Bernd Bönte, der frühere Manager von Wladimir und Wjatscheslaw Klitschko, nannte die Leistung des Herausforderers vor dem DAZN-Mikrofon ein klares „Angstboxen“ und bewertete die Performance des Albaners als „glatte 6“ auf der Schulzenskala. Hysa hatte in der ersten Runde deutlich versucht, den Kontakt zu vermeiden und sich auf Klammern zu konzentrieren, um Schaden zu minimieren.

Kabayel ärgert sich über mangelnde Respekt

Auch Agit Kabayel selbst zeigte sich deutlich verärgert über die Art und Weise, wie der Kampf zu Ende ging. In der Kabine bezeichnete er das Verhalten seines Kontrahenten als „frech“ und später auf der Pressekonferenz als „schade“. Er betonte, dass es bei einem Titelkampf um die Weltmeisterschaft die Chance des Lebens sei, auf die man sich nicht so vorbereiten könne. Für Kabayel war es unbefriedigend, wie Hysa den Kampf nach wenigen Schlägen beendete.

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Kabayel fordert jetzt Top-Kämpfer wie Fury

Nach diesem Sieg hat Agit Kabayel klare Vorstellungen davon, wie sein weiterer Karriereweg aussehen soll. Er will ab sofort nur noch gegen die absoluten Spitzengräber antreten und keine Gegner mehr aus den unteren Regionen der Top-10 oder Top-15 akzeptieren. Der Begriff „Vereinigung“ ist für ihn das Stichwort, um das Schwergewicht zu einen.

Zukünftige Gegner: Hrgovic, Dubois, Fury und Joshua

Kabayel nannte konkret die Namen, gegen die er in Zukunft unbedingt antreten möchte. Zu seinen gewünschten Gegnern gehören Filip Hrgovic, Daniel Dubois, Tyson Fury und Anthony Joshua. Er will die Titelgürtel dieser Kämpfer erobern und sich als unangefochtener Bestbestimmer im Schwergewicht etablieren. Für die Fans in Düsseldorf war der Erfolg wichtig, auch wenn die sportliche Qualität zu wünschen übrig ließ.