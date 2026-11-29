Agit Kabayel hat seinen WBC-Weltmeistertitel im Schwergewichtsboxen in der zweiten Runde durch Aufgabe seines Gegners Nelson Hysa verteidigt. Der 34-jährige Bochumer sorgte in Düsseldorf für einen historischen Erfolg, da sein Gegner bereits nach einem Schlaghagel und möglicher Schulterverletzung das Handtuch warf. Kabayel zeigte sich trotz des Triumphs im eigenen Land von der mangelnden Gegenwehr des Gegners enttäuscht und forderte sofort die besten Gegner der Welt.

Was für ein Blitz-Kampf: Schon in der zweiten Runde war der groß angekündigte WM-Kampf im Schwergewichtsboxen vor 50.000 Fans im Düsseldorf er Stadion zu Ende: Agit Kabayel verteidgte den Titel, sein Gegner warf das Handtuch.

Der 34-jährige Bochumer sorgte dafür, dass WM-Titel gegen den Albaner Nelson Hysa in Deutschland bleibt - solch ein Triumph im eigenen Land war zuvor weder den Klitschko-Brüdern noch Max Schmeling gelungen. Als sich Kabayel beim Publikum fürKabayel hatte den Kampf als klarer Favorit offensiv begonnen und seinen Gegner sofort mit Jabs und dem ein oder anderen Kopftreffern eingedeckt. Hysa versuchte zu kontern, kam aber kaum einmal durch, klammerte fortwährend und wirkte super ängstlich.

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Als die zweite Runde begann, ging es dann rasant schnell. Nach einem Infight fasste sich der Albaner an die Schulter und sein Gesicht sah extrem schmerzverzerrt aus. Nach einem Schlaghagel von Kabayel drehte sich der Albaner mit dem Rücken zu seinem Gegner, hing in den Seilen und seine Ecke reagierte sofort: Das Handtuch flog zum Zeichen der Aufgabe.