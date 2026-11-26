Wenn ihr auf der Suche nach einem günstigen und trotzdem guten Gaming-Headset ohne Kabel seid, schaut euch dieses Razer-Modell näher an.

Wenn ihr auf der Suche nach einem günstigen und trotzdem guten Gaming-Headset ohne Kabel seid, schaut euch dieses Razer-Modell näher an. Das Angebot gilt bis zum 30.

November oder solange der Vorrat reicht. Dank breitem Klangbild, mit dem man Gegenspieler besser hören soll, soll es auch als E-Sport-Kopfhörer geeignet sein. Maximale Reaktionsgeschwindigkeit und Zuverlässigkeit gibt es laut Razer über die hauseigenen HyperSpeed-Wireless-Technik mit 2,4-GHz-Adapter.

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Kabelloses Gaming-Headset Razer BlackShark V3 X HyperSpeed für nur 65,99 Euro statt 119,99 Euro UVP bei AmazonIn den Rezensionen dort kommt das Razer BlackShark V3 X HyperSpeed mit durchschnittlich 4,2 von 5 Sternen gut an und auch im Fachtest, zum Beispiel beiDurch die Anpassung der teureren BlackShark-Modelle auf ein günstigeres Preisniveau gehen bei Razer zwar geringfügige und unvermeidbare Kompromisse hinsichtlich Klangqualität, Mikrofonklarheit und Funktionen ein, doch der grundlegende Klang, der Tragekomfort und das Design sind nach wie vor beeindruckend. Das leichte Design und der Hyperspeed-Funk-Dongle heben dieses Modell von der Konkurrenz ab, und die Akkulaufzeit von 70 Stunden ist, ehrlich gesagt, geradezu absurd .