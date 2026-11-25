Spannung in Berlin: AfD, Linke und SPD kritisieren Haushaltspolitik der Schwarz-Roten Koalition scharf. Vorwurf der Glaubwürdigkeitskrise nach Stromsteuersenkung.

Die Debatte im Deutschen Bundestag über den Bundeshaushalt hat sich in eine hitzige Aussprache über die Glaubwürdigkeit und den Zusammenhalt der schwarz-roten Regierungskoalition verwandelt. Kanzler Friedrich Merz (CDU) und Finanzminister Lars Klingbeil ( SPD) sahen sich am Mittwoch nicht nur mit den üblichen Haushaltskritiken konfrontiert, sondern mit fundamentalen Vorwürfen ihrer politischen Gegner. Die Fraktionsvorsitzenden nutzten die Gelegenheit, um die politische Linie der Regierungskoalition öffentlich scharf anzuprangern und das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Exekutive in Frage zu stellen.

Schwerwiegender Vorwurf gegen Haushaltsverfahren

Die SPD-Haushaltspolitikerin Wiebke Esdar prangerte den Prozess der Haushaltsverhandlungen als schwerwiegendes Versagen an. Sie kritisierte scharf, dass die Koalition ihre Glaubwürdigkeit und den internen Zusammenhalt an eine nachträgliche Stromsteuersenkung gekoppelt habe. Dies sei eine eklatante Missachtung des parlamentarischen Verfahrens gewesen, argumentierte Esdar. Sie betonte, dass solche Themen über Monate hinweg als Schwerpunkt behandelt hätten werden können, bevor eine Einigung erzielt wird, doch nach einer getroffenen Entscheidung müsse nun Verlässlichkeit im Handeln der Regierung gewährleistet sein. Kanzler Merz zeigte sich anfangs distanziert, nickte jedoch später nachdenklich, als die Konsequenzen dieses Vorgehens verdeutlicht wurden.

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Esdar warnte die Union eindringlich, die Art und Weise, wie Haushaltspolitik gemacht werde, müsse dringend verändert werden. Der vorgeschlagene Koalitionsausschuss soll für diesen Vorgang nicht mehr genutzt werden. Trotz des Ergebnisses, das als zufriedenstellend bewertet werden könne, bleibe der Weg dorthin problematisch. Zeitweise habe es große Verunsicherung bei der Bevölkerung über mögliche Sozialkürzungen gegeben, die letztlich zwar abgewendet werden konnten, aber das Vertrauen in die Planungssicherheit nachhaltig erschüttert habe. Zudem warnte sie vor den langfristigen Folgen von Jahren voller globaler Krisen und nur minimalen Wirtschaftswachstums, die ihren Tribut bei der Staatskasse forderten.

AfD kritisiert Haushalt als "Dokument des Sozialismus"

Alice Weidel, die Vorsitzende der AfD-Fraktion, nannte den Bundeshaushalt ein "Dokument des Sozialismus" und übte scharfe Kritik an der Führungsrolle der Regierung. Sie forderte, dass Kanzler Merz Finanzminister Lars Klingbeil das Rednerpult überlassen sollte, da dieser de facto als der eigentliche Chef der Regierung gelte. Während Klingbeil bei diesen Worten auf der Regierungsbank lachte und Kanzler Merz neben ihm schmunzelte, führte Weidel ihre Rede fort. Sie griff den "Klima-Irrsinn" an und wandte sich später vehement gegen die Zuwanderungspolitik. Im Zusammenhang mit dem Orange Day und der Gewalt gegen Frauen machte sie "illegale Massenmigration" verantwortlich und forderte eine "Migrationswende durch Remigration". Ihre Rede wurde von lauten Zwischenrufen aus der eigenen Fraktion unterbrochen, als sie vom eigentlichen Haushaltsthema abschweifte.

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Weidel wurde vorgeworfen, die Regeln der Debatte nicht einzuhalten, da der Fokus auf dem Haushalt liegen sollte, sie sich jedoch weitläufigen Themen widmete. Die AfD-Abgeordneten forderten mehrfach, wieder auf den Haushalt zu sprechen zu kommen, was Weidel ignorierte. Ihr Vortrag war geprägt von hasserfüllten und als falsch kritisierten Aussagen, wie es zuvor auch Wiebke Esdar betonte. Die scharfen Worte der AfD-Chefin stießen im Plenum auf gemischte Reaktionen und verdeutlichten die tiefen politischen Gräben im Deutschen Bundestag.

Kritik an unstrukturierter Politik und CSU-Druck

Die Linke übte ebenfalls heftige Kritik an der Methodik der schwarz-roten Koalition. Die Abgeordnete Reichinnek mahnte eine Umverteilung von oben nach unten an und betonte, dass Wohnen die soziale Frage der Zeit bleibe. Übergewinne müssten abgeschöpft werden, um soziale Spannungen zu lindern. Sie warf Merz und Klingbeil Tricksereien vor und erklärte, ihre Maßnahmen hätten nichts mit einer sinnvollen und strukturierten Haushaltspolitik zu tun. Besonders kritisch wurde die Einreichung von 110 Seiten Änderungsanträgen in der Nacht vor der Bereinigungssitzung gewertet, was als politisch nicht seriös und kaum machbar angesehen wurde.

Der SPD-Fraktionschef Matthias Miersch fügte weitere Akzente hinzu, indem er die Verbindung von Verteidigung und Diplomatie in der Ukraine-Politik betonte. Er argumentierte, dass beide Aspekte zwei Seiten derselben Medaille seien und auch in diesen Zeiten zusammengedacht werden müssten. Die Grüne Co-Fraktionschefin Britta Haßelmann griff direkt CSU-Vorsitzenden Markus Söder an. Sie kritisierte, dass Söder im Koalitionsausschuss keinen Ausgleich der kalten Progression durchgesetzt, dies aber hinterher wie ein Oppositionsführer gefordert habe. Sie fragte Kanzler Merz, wie lange er sich noch von Söder auf der Nase herumtanzen lassen wolle, und warnte vor dem Vertrauensverlust der Menschen im Land.

Haßelmanns Fazit zur bisherigen Regierungszeit von 20 Monaten war bitter: Nirgendwo im Land herrsche Aufbruch, sondern das Vertrauen sei erschüttert worden. Sie wies darauf hin, dass es am 8. Dezember um wahnsinnig viel gehen werde, was die Bedeutung der kommenden Abstimmungen unterstreicht. Die Debatte zeigte, dass die Koalition trotz der Fertigstellung des Haushalts vor massiven innenpolitischen Herausforderungen steht und die Opposition die Schwächen der Regierungskoalition gezielt auszunutzen versucht.