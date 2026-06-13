Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft bekanntgegeben

Die Teilnehmerländer für die Fußball-Weltmeisterschaft werden kontinuierlich bekanntgegeben. Die Liste der nominierten Spieler wird aktualisiert, sodass die Fans ihre Lieblingsspieler sehen können.

Seit dem 11. Mai werden die Kader der Teilnehmerländer für die Fußball -Weltmeisterschaft bekanntgegeben. Die 48 Nationen dürfen maximal 26 Spieler in ihren Kader aufnehmen. Die Deadline für die Bekanntgabe der Kader ist der 1.

Juni. Die Liste der Spieler, die für ihre Länder nominiert wurden, ist lang und umfasst bekannte Spieler wie Kylian Mbappe, Kevin De Bruyne und Heung-min Son. Es gibt auch einige Spieler, die für ihre Nationalmannschaft debütieren werden, wie zum Beispiel Lachlan Bayliss, der für Australien nominiert wurde. Die Spieler werden in verschiedenen Ligen und Clubs gespielt haben, bevor sie für ihre Nationalmannschaft nominiert wurden.

Die Liste der nominierten Spieler wird kontinuierlich aktualisiert, sodass die Fans ihre Lieblingsspieler sehen können. Die Fußball-Weltmeisterschaft ist ein großes Ereignis, das jedes Jahr stattfindet und viele Fans aus der ganzen Welt anzieht. Die Teilnehmerländer werden sich in verschiedenen Gruppen aufteilen und gegeneinander antreten. Die Gruppenphase wird von der Gruppenphase gefolgt werden, gefolgt von der K.o.

-Runde. Die Gewinner der Gruppenphase werden sich für die K.o. -Runde qualifizieren und dort um den Titel spielen. Die Fußball-Weltmeisterschaft ist ein großes Ereignis, das jedes Jahr stattfindet und viele Fans aus der ganzen Welt anzieht.

Die Teilnehmerländer werden sich in verschiedenen Gruppen aufteilen und gegeneinander antreten. Die Gruppenphase wird von der Gruppenphase gefolgt werden, gefolgt von der K.o. -Runde. Die Gewinner der Gruppenphase werden sich für die K.o. -Runde qualifizieren und dort um den Titel spielen





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