Kader für die WM 2026: Deutschland mit 26 Spielern in Nordamerika

Die deutsche Nationalmannschaft hat ihren Kader für die Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika festgelegt. Mats Hummels, der Weltmeister von 2014, ist Teil des Kaders. Hummels sieht die Mannschaft als gut, aber nicht als Topfavorit. Er betont, dass es einige Baustellen gibt, die man in den nächsten Wochen angehen muss, um ein erfolgreiches Turnier zu spielen. Die deutsche Mannschaft hat die Chance, mit den richtigen Leistungen ein gutes Turnier zu spielen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat ihre Kader planung für die Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika abgeschlossen. Mit 26 Spielern, darunter auch Weltmeister Mats Hummels , geht Deutschland in die Gruppenphase.

Hummels sieht die Mannschaft als gut, aber nicht als Topfavorit. Er betont, dass es einige Baustellen gibt, die man in den nächsten Wochen angehen muss, um ein erfolgreiches Turnier zu spielen. Der Fokus liegt auf der Gruppenphase, in der Deutschland 2018 scheiterte. Die deutschen Spieler werden in Curaçao, Elfenbeinküste und Ecuador antreten.

Manuel Neuer, der als Nummer 1 zurückkehrt, könnte einen wichtigen Beitrag leisten. Die deutsche Mannschaft hat die Chance, mit den richtigen Leistungen ein gutes Turnier zu spielen





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