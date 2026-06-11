Kaderentscheidungen für die Weltmeisterschaft: Warum Füllkrug, Andrich und Adeyemi draußen bleiben

Julian Nagelsmann begründet die Nichtberufung mehrerer Leistungsträger für das WM-Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft aufgrund von Formtiefs und Verletzungen.

Die Vorbereitungen der deutschen Nationalmannschaft in Winston-Salem laufen auf Hochtouren, doch hinter den Kulissen des DFB-Quartiers wird intensiv über die Zusammensetzung des Kaders für die kommende Weltmeisterschaft debattiert.

Es ist eine Entscheidung, die viele Fans überrascht hat, da einige absolute Stammspieler und Sympathieträger der letzten Turniere nicht berücksichtigt wurden. Bundestrainer Julian Nagelsmann musste harte Entscheidungen treffen, wobei die aktuelle Formkurve sowie die körperliche Verfassung der Spieler im Vordergrund standen. Dass Namen wie Niclas Füllkrug, Robert Andrich oder Karim Adeyemi fehlen, ist kein Zufall, sondern das Resultat einer Saison, die für diese Akteure alles andere als ideal verlief. Besonders dramatisch gestaltet sich die Situation von Niclas Füllkrug.

Der Stürmer, der mit seiner Torgefährlichkeit in der Vergangenheit oft den Unterschied machte, erlebte ein Jahr, das man getrost als 'Saison zum Vergessen' bezeichnen kann. Sein Weg führte ihn zu West Ham United, wo er jedoch schnell vom Verletzungspech eingeholt wurde. Ein schwerer Muskelbündelriss im Oktober 2025 setzte ihn für mehrere Wochen außer Kampf. Diese Zwangspause führte dazu, dass er den Anschluss an das Team in London verlor, was im Dezember in einer Phase kompletter Einsatzlosigkeit gipfelte.

Insgesamt kam er in anderthalb Jahren nur 29 Mal zum Einsatz, was für einen Spieler seiner Klasse absolut unzureichend ist. In der Hoffnung auf einen Neustart und einen Platz im WM-Kader wagte Füllkrug in der Winterpause einen Wechsel in die italienische Serie A. Die Leihe nach Mailand sollte die dringend benötigte Spielpraxis bringen, doch auch in Italien lief es nicht nach Plan. Nach einem ersten Startelf-Einsatz folgte die nächste Verletzung, vermutlich ein gebrochener Zeh.

Obwohl Füllkrug mit großer Willenskraft schnell zurückkehrte, gelang es ihm nicht, sich dauerhaft in die Startelf zu spielen. Mit nur 647 Einsatzminuten und einem einzigen Tor in 20 Ligaspielen fehlte ihm letztlich die Form, um die Konkurrenz im Sturm zu überzeugen. Für die Nationalmannschaft war er zwar mit 14 Treffern in 24 Einsätzen bisher extrem effektiv, doch die aktuelle Formsprache war zu schwach für eine Berufung. Ein weiteres prominentes Beispiel ist Robert Andrich.

Er gilt als klassischer Mentalitätsspieler, dessen physische Präsenz im Mittelfeld oft stabilisierend wirkte. Doch auch seine Saison war von Unbeständigkeit geprägt. Sein Verein, Bayer Leverkusen, enttäuschte mit einem sechsten Tabellenplatz, und die gesamte Mannschaft konnte die eigenen hohen Erwartungen nicht erfüllen. Andrich selbst zeigte ungewohnt starke Formschwankungen, was Nagelsmann dazu veranlasste, sich im zentralen Mittelfeld für Optionen zu entscheiden, die entweder formstärker oder taktisch flexibler agieren konnten.

Hier fiel die Wahl auf Spieler wie Aleksandar Pavlovic, die derzeit eine bessere Dynamik in das Spiel bringen. Auch Karim Adeyemi, der Tempodribbler von Borussia Dortmund, muss die WM vom Fernseher aus verfolgen. Zwar konnte der 24-Jährige immer wieder seine außergewöhnliche Geschwindigkeit und Technik einsetzen, doch die Konstanz fehlte über die gesamte Spielzeit hinweg. Während die Hinrunde noch sehr vielversprechend verlief und er mit zehn Toren und sechs Assists glänzte, sackte seine Leistung in der Rückrunde spürbar ab.

Nagelsmann betonte jedoch ausdrücklich die menschliche Qualität des Spielers. Er lobte Adeyemis Reaktion auf die Nichtberufung als vorbildlich und stellte klar, dass sein Ruf bezüglich seiner Einstellung nicht seinen tatsächlichen Charakter widerspiegele. Trotz dieser Anerkennung reichte die sportliche Leistung in der zweiten Saisonhälfte nicht für eine Nominierung aus. Zusätzlich gab es Diskussionen um junge Talente, insbesondere einen Spieler vom FC Köln.

Hier entschied sich Nagelsmann gegen den Kölner Star und für Assan, der in den Lehrgängen einen überaus positiven Eindruck hinterlassen hatte. Der Trainer argumentierte, dass Assan nicht nur sportlich überzeugte, sondern auch menschlich hervorragend in die bestehende Mannschaftsgruppe passe. Die Entscheidung basierte auf einer detaillierten Analyse der Spielweise, wobei die Heatmaps zeigten, dass der Kölner Spieler oft zu nah am eigenen Tor agierte und somit nicht ideal in die offensive Spielidee der Nationalmannschaft passte.

Letztlich ist der aktuelle Kader das Ergebnis einer Abwägung zwischen individueller Klasse, aktueller Form und taktischer Passgenauigkeit, wobei die harte Realität des Profifußballs zeigt, dass auch gestandene Namen schnell ersetzt werden können, wenn die Leistung nicht stimmt





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