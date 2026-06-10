Kaderplanung bei Energie Cottbus: Noch viele Baustellen im Zweitliga-Kader

Energie Cottbus hat im Mittelfeld bereits gute Grundlagen geschaffen, doch im Tor, in der Abwehr und auf der rechten Seite besteht großer Handlungsbedarf. Welche Positionen priorisiert Trainer Wollitz und welche Spieler könnten kommen?

Energie Cottbus befindet sich wie viele andere Zweitligisten in einer Phase des Umbruchs, der Kader ist aktuell noch nicht komplett. Trainer Claus-Dieter Wollitz hat zwar im zentralen Mittelfeld mit der Verlängerung von Tolcay Cigerci und der Leihe von Lukas Michelbrink bereits gute Arbeit geleistet, doch auf anderen Positionen besteht erheblicher Handlungsbedarf.

Insbesondere im Tor, in der Innenverteidigung und auf der rechten Außenbahn fehlen noch erfahrene Spieler, die sofort helfen können. Der Verein muss mindestens zwei Torhüter, zwei Innenverteidiger, zwei Rechtsverteidiger, einen Rechtsaußen und einen Mittelstürmer verpflichten, um das Team zweitligatauglich zu machen. Die Priorität liegt klar auf der Defensive, wo nach dem Abgang von Nyamekye Awortwie-Grant und der unsicheren Zukunft von King Manu dringender Bedarf besteht. Auch im Sturm muss nach dem Wechsel von Timmy Thiele ein neuerkonkurrenzfähiger Angreifer gefunden werden.

Die Verantwortlichen arbeiten fieberhaft an Lösungen, doch bislang sind erst wenige Neuzugänge fix. Die kommenden Wochen werden entscheidend sein, um den Kader rechtzeitig zu stärken und das Ziel Klassenerhalt zu erreichen





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